Dolínek (ČSSD): Neschválení zlevněného studentského jízdného je chyba

Podle náměstka primátorky pro dopravu, sport a volný čas Petra Dolínka (ČSSD), který návrh předkládal, měl zlevněný roční kupon nahradit měsíční, čtvrtletní, pěti a desetiměsíční kupony. „Studenti by museli k přepážce jen jednou ročně, čímž by se snížil nápor. Navíc jsme chtěli vyřešit problém, který studenti řeší pod dobu letních prázdnin. Chtěli jsme jednak reagovat na to, co navrhuje vláda ve veřejné dopravě, ale hlavně jsme chtěli motivovat studenty, aby se naučili využívat hromadnou dopravu a nejezdili načerno. Za 365 Kč ročně by řada z mladých lidí preferovala metro před autem. Škoda, ale nepolevím a budu to chtít prosadit znovu,“ uvedl Dolínek, kterého zklamal přístup některých koaličních kolegů. „Konkrétně předseda pražské KDU-ČSL Jan Wolf tuto slevu pro studenty odmítl podpořit, proto můj návrh neprošel. Je zajímavé, že třeba koalice na budějovickém magistrátu i za účasti lidovců stejnou slevu pro studenty podpořila. Je to hanba, někdy tu politiku nechápu, " dodal Dolínek.

Návrh na snížení ceny jízdného a možnost nakupovat roční kupony na splátky měl znovu zatraktivnit městskou dopravu, protože razantní nárůst počtu předplatitelů prokázal účinnost zavedení levného ročního kuponu za 3650 Kč.

