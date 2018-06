Dolínek (ČSSD): Kupon na pražskou MHD může být na splátky

Na základě neustále se zvyšujícího počtu cestujících o víkendech plánuje hlavní město Praha posílit provoz metra o sobotách, nedělích a státních svátcích. Nejkratší intervaly by měly být na nejvytíženější lince C, metro zde o víkendu pojede každých 5 minut. S ohledem na vládní záměr zavedení celostátních slev v regionální a dálkové dopravě pro studenty a seniory navrhuje náměstek pražské primátorky pro dopravu, sport a volný čas Petr Dolínek výrazně zlevnit cestování také studentům na území Prahy. Všichni studující budou moci cestovat po Praze pouze za 1 Kč denně díky novým ročním kuponům za 365 Kč. Všechny tyto navrhované novinky by měly platit od 1. září 2018.

„Jedná se o další kroky ke zkvalitnění pražské MHD a zvyšování její atraktivity a dostupnosti pro všechny Pražany. Když jsme výrazně zlevnili roční kupon, čelili jsme kritice, že to bude mít negativní dopad do hospodaření Dopravního podniku. Ukázalo se, že opak je díky výraznému nárůstu počtu zákazníků pravdou. Díky zvýšení efektivity se rovněž povedlo snížit cenu vozokilometru. Ušetřené peníze tak nyní můžeme použít na zkrácení intervalu a rovněž slevu pro studenty, kterým ji dlužíme. Pevně věřím, že se tyto návrhy dočkají podpory kolegyň a kolegů a pražská MHD bude od září ještě o něco lepší,“ uvedl Petr Dolínek, který upozornil také na přípravu zavedení nákupu ročního kuponu na splátky. „I po slevě je nákup ročního kuponu pro řadu rodin velká jednorázová finanční zátěž, zejména pokud kupují několik kuponů pro členy rodiny najednou. Chceme tak všem umožnit, aby si mohli tuto finanční zátěž rozložit. Nákup na splátky je dnes naprosto běžný nástroj, takže nevidím důvod, proč to neumožnit i u kuponu na pražskou MHD,“ dodal náměstek primátorky Dolínek.

Víkendové metro častěji a každým metrem až do Letňan

Pražské metro se již delší dobu potýká s nárazově přeplněnými soupravami během víkendů – z pravidelných přepravních průzkumů vyplývá, že počet cestujících o víkendech v Praze trvale roste, ať už díky vyšší mobilitě místních obyvatel, tak zvyšujícím se počtem návštěvníků metropole. Jednotný interval 7,5 minuty na všech třech linkách už nestačí. Po postupném posilování provozu ve všední dny nyní tedy přichází na řadu již dlouho opomíjené období víkendů. Víkendové intervaly se tak více přiblíží intervalům ve všední dny. Jednotlivé linky metra by měly být posíleny podle svého skutečného vytížení: nejvíce by se měl zkrátit interval na nejvytíženější lince C, a to ze 7,5 na 5 minut. Druhá nejplnější linka B by měla zkrátit intervaly ze 7,5 na 6 minut a na lince A budou zachovány současné intervaly 7,5 minuty, avšak kromě nedělních dopolední, kdy se podobně jako na ostatních linkách zkrátí interval z 10 na 7,5 minuty – v souvislosti s tím budou v neděli dopoledne zkráceny také intervaly návazné povrchové dopravy. Celkové posílení provozu metra o víkendech bude stát hl. m. Prahu ročně cca o 83 milionů Kč navíc.

Zároveň je navrženo zrušit dosavadní omezení v koncovém úseku linky C mezi Ládvím a Letňany, a to ve zbývajícím období pracovních dnů cca mezi 9:00 a 19:00, kdy zde jezdí pouze každá druhá souprava – nově by i zde mělo jezdit každé metro až do Letňan. Podobně jako při zrušení pásmového provozu v ranní špičce by to mělo přispět ke zvýšení počtu cestujících v metru a zároveň k rovnoměrnějšímu vytížení jednotlivých souprav metra i návazných autobusů v Letňanech. Naposledy se tento úsek posiloval v dubnu 2017, kdy se zrušil pásmový provoz v ranní špičce. Toto posílení vyjde Prahu ročně na cca 47 milionů Kč.

Petr Dolínek ČSSD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Junioři a studenti za 1 Kč denně po celé Praze

Podobně jako připravovaná celostátní sleva pro mladé a studující v regionální dopravě, se připravuje také pro cesty po Praze výrazné zlevnění a zatraktivnění cestování pro mládež a studenty mezi 15 a 26 lety. Dosavadní zlevněné měsíční, čtvrtletní, pěti- a desetiměsíční předplatní studentské kupony by měly být nahrazeny jedním ročním kuponem za pouhých 365 Kč, což umožní cestovat mladým a studujícím neomezeně po celé Praze za korunu denně. Oproti plnocennému ročnímu kuponu se tak bude jednat o slevu 90 %. Odhad navýšení rozpočtu pro kompenzaci této slevy je cca 350 mil. Kč ročně.

Zároveň je v plánu sjednotit věkové rozhraní mezi kategoriemi Junior a Student ze dne 19. na 18. narozeniny, aby nebyl rozdíl při prokazování nároku na slevu v Praze a ve Středočeském kraji, resp. zbytku republiky. Toto je důležité pro způsob prokázání nároku na slevu, kdy cestující v kategorii Junior prokazuje pouze věk, kdežto cestující v kategorii Student už musí prokázat i to, že studuje střední, vyšší nebo vysokou školu.

Dalším uvažovaným opatřením pro zvýšení atraktivity dlouhodobých jízdenek a dostupnosti MHD je zavedení možnosti nákupu ročního kuponu na splátky, buďto ve formě 12 měsíčních nebo 4 čtvrtletních splátek. S ohledem na nutné technické a procesní úpravy je však tento návrh realizovatelný nejdříve v roce 2019.

Psali jsme: Dolínek (ČSSD): Plán mobility se představí veřejnosti na výstavě P+ Dolínek (ČSSD): I letos patří naše reprezentace mezi favority Dolínek (ČSSD): Praha spouští kampaň ke zlepšení ohleduplnosti v dopravě Dolínek (ČSSD): Je naší povinností zkoušet v rámci MHD nové technologie

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV