Dolínek (ČSSD): Okolí Palmovky čeká revitalizace za 6 milionů korun

Úpravou a rekonstrukcí projdou veřejné prostory v ulici Na Žertvách u metra Palmovka. Investici za šest milionů korun schválili pražští radní. Provoz zastávky městské hromadné dopravy v době stavebních prací bude zachován. Oznámil to radní pro dopravu, školství a volný čas Petr Dolínek.

„Letos rekordně investujeme do oprav chodníků a veřejných prostranství, Palmovka si to rozhodně zaslouží. Jsem rád, že celou akci zvládneme bez omezení městské hromadné dopravy. Chceme opravy udělat co nejdříve, aby se celý prostor skokově zlepšil,“ řek Petr Dolínek.

Projekt úprav spočívá v předláždění prostranství, odstranění prohlubní a propadlých částí chodníků na původní niveletu, úpravu hran a doplnění prvků pro nevidomé. Při úpravách bude nahrazena stávající betonová dlažba novou kamennou dlažbou formátu 5/5 (pražská mozaika). Stávající kamenná dlažba 10/10 v průjezdném profilu pěší zóny bude v celé ploše vykopána a položena nově, nástupní hrana zastávky a další obruby budou srovnány a případně vyměněny. Plochy nových dlažeb jsou cca 720 m2, plochy stávajících předlažeb jsou cca 470 m2, délka nových a upravovaných hran je cca 90 metrů. Opraveny budou i vpusti a kanálové stoky.

Součástí úprav je také doplnění mobiliáře – zahrazovacích sloupků po obou stranách průjezdného profilu v pěší zóně a přesun stávajících laviček na zastávce. Projekt také slouží jako příprava pro umístění specifického mobiliáře v ulici Na Žertvách a Zenklově, který však již z pohledu investice a následné údržby spadá pod městskou část Praha 8. Zastávka MHD i veřejné prostranství zůstanou v době úprav v provozu.

autor: PV