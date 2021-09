Dolínek (ČSSD): Musí dva miliony obyvatel jít na poštu vyzvednout dopis s nějakým oznámením?

reklama

Děkuji. Dobré odpoledne, já jsem měl připravené podobné vystoupení jako kolega Nacher, proto se jenom připojím fakticky, protože bylo zde řečeno, že na to bude reakce, tak ať je to v jednom balíku.

Mne také zaujaly vlastně ty kotrmelce v Senátu kolem toho projednávání, protože přece jenom času na to bylo dost. Ta novela byla projednávána nejenom na plénu, ale na řadě odborných seminářů i na otevřených platformách a ten prostor tam byl. A pak se to dělo vlastně trochu humpolácky, takovým způsobem, který úplně asi nepatří k ochraně spotřebitele. A potom z toho vzešlo něco, co, pane předsedo Senátu, prostřednictvím pana předsedajícího, já bych hrozně rád podpořil ve dvou třetinách. Ale pak tam je ta třetina, která mi prostě neumožňuje s klidným srdcem pro tu senátní verzi hlasovat. Protože právě se to dělo nějakým velkým kalupem, který tam nechal některé věci, které nejsou úplně jasné. Samozřejmě můžeme se hádat o výklad, zda to znamená, že musí jít dva miliony obyvatel nebo nemusí na poštu vyzvednout dopis s nějakým oznámením, nebo si můžeme říkat, že by to tak nebylo, že to je jiná cesta. Ale zase (??? nesrozumitelné slovo) právní jistoty, záleží, jak by to bylo řešeno. Samozřejmě můžeme se bavit o datových schránkách podobně. Ale prostě ta norma je napsána tak, že tam není jasný výklad, který by jasně řekl, co to znamená pro klienta a ten klient má povinností hodně. Má povinnosti nejenom v oblasti energetiky, ale i v zásilkách energie, ale i v dalších oblastech. A myslím si, že to ztěžovat není na místě. Proto mi přijde, že není to ideální, není to dobré a malinko v tom navíc cítím politiku. Přišlo mi to, a ne, že bych se tedy potřeboval zastávat pana kolegy z ANO, ale přišlo mi to, že to bylo takové: zkusme někomu vzít jeho téma a něco mu do toho dát jiného, že to umíme taky. A to mi přijde trošičku, že se to nepovedlo, a já proto požádám kolegy, aby podpořili sněmovní verzi, která je připravena kvalitně a po diskusi.

Děkuji.

