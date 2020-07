Dolínek (ČSSD): Nemějme tady dogma, že co je soukromé, je dobré

reklama

Pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, divím se, že tady nevystoupí paní starostka Černochová. A teď to není jako negativně, to není, že byste se musela vyjadřovat. Ale minimálně Praha 2 je přesně svědkem toho, jak to vypadá, když si někdo koupí činžovní dům, nestará se o něho 20 let a nikdo nemá sílu na to s tím italským majitelem něco udělat, aby se o ten dům staral. Jsou to vybydlené domy. Teď už to naštěstí není tak hrozné, jako to bývalo. Ale vybydlené domy, rozpadající se domy, všechno. To znamená soukromé vlastnictví není automaticky lepší vlastnictví.

Já si myslím, že je dobré to, co zaznělo od pana kolegy Faltýnka a dalších. Ten mix. Ten mix je hrozně důležitý. Máte něco soukromého, něco máte nájemního, něco máte družstevního. A ten mix dělá kvalitu toho života ve městě. Ne to, že všechno jenom narvete někomu, kdo se o to notabene nestará.

A opravdu jděte do ulic Prahy 2 a poznáte, který dům si kdo koupil. Popravdě velmi známá ulice v Praze je Provaznická. Jděte se tam podívat. To je sedm rozpadlých baráků u výstupu na Můstku. A je to jenom proto, že někdo se o to nestará a někdo tam nechává desítky bytů ladem ležet jenom proto, že je pro něj levnější se o to nestarat.

Takže prosím, nemějme tady to dogma, že co je soukromé, je dobré. Já si myslím, že ten mix je správně. Já mám velmi dobrou náladu dneska z toho, že jsme se shodli, že kdo si kupuje byt, nemá mít postižení další, to je ta daň. To si myslím, že je pozitivum dnešního dne. A to dál, si myslím, že Honza Birke, a opakuji to znova, zde otevře díky svému návrhu, který předloží ve čtvrtek, a budeme zde mít v září a v říjnu prostor, abychom se bavili, jestli jsme schopni naplnit to bé a aby mohli bydlet i ti, kteří na to dodnes nemají.

Děkuju.

Petr Dolínek ČSSD



