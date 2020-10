Dolínek (ČSSD): Nevážíte si rodičů a jenom jim házíte klacky pod nohy

reklama

Děkuji. Vážený pane předsedo klubu ODS prostřednictvím pana předsedajícího, ale zase ten váš projev byl dneska manipulativní jako vždycky a nebyl pravdivý ve většině. Prostě nebyl. Ten zákon se přijímá proto, že jestli to pan ministr dokáže a pošle děti do školy, tak je to opravdu na velké poděkování. Jestli to nedokáže, tak je to velké ocenění jeh o odvahy, že změní svůj názor, protože přizná, že možná nebude ta situace, aby děti šly do školy. A o to vůbec nejde. I kdyby do školy šly, tak máte karanténní stavy a stále když máte děti v karanténě, tak je přece nemůžete vzít a poslat k babičce a dědovi, aby tam stonaly. To není jako zlomená ruka, zlomená noha. My si to tady velmi zásadně pleteme. Vy to tady manipulativně mícháte mezi sebou. Máme stav, kde musí být nejbližší příbuzný v případě nákazy nebo karantény se svým dítětem, a máme tady zlomené ruce, nohy, které jste zmínil, kde může klidně to dítě jít ke svým jiným příbuzným. A to nemůže v případě covidu. Takže jenom prosím, je to velmi manipulativní, jak o tom mluvíte, a ten zákon je nastaven tak, aby pomohl lidem, když to potřebují, v době, kdy prostě opravdu ty peníze v rodinách chybí. A je ukázka přesně vašeho přístupu, že vy si nevážíte rodičů a jenom jim házíte klacky pod nohy. Děkuji.

