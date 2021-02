Dolínek (ČSSD): Stavíme zdroj, který nahradí výhledově bloky, které odstavíme

reklama

Děkuji, pane předsedající,

já jsem netušil o písemné přihlášce pana kolegy předtím, takže děkuji. Mám nejprve dvě takové legislativně technické věci. Jednu sdělil již pan vicepremiér, a to je, že vzhledem k tomu, jak zde projednáváme zákon, jakou délku(?), tak je prosba, abychom mohli pozměnit ten pozměňovací návrh na účinnost, aby to bylo od 1. května 2021. Druhá věc je, že přestože to je takto sledovaný zákon, tak nám utekla jedna věc a že v samotném nadpisu zákona je uvedeno, že zákon je číslo 165/2000, ale je to 165/2012. Tak prosím, vnímejte tuto technickou změnu tak, abychom to zesouladili se všemi potřebami.

Jako zpravodaj bych chtěl říct, že opravdu, jak již řekl i pan vicepremiér, hospodářský výbor projednal všechny pozměňovací návrhy, konkrétně pana poslance Třešňáka, Lipavského, Bartoška, Černohorského, Pávka a Dolínka, to je ta změna ve vztahu k účinnosti zákona, a samozřejmě i pana poslance Čižinského, který navrhuje zamítnout zákon s tím, že stanoviska vám řeknu potom při hlasování. Já bych chtěl ještě jako zpravodaj říct dvě věci. Za prvé, že mi přijde poměrně líto, že se tomu zákonu zde začalo říkat lex Dukovany. Už jenom jeden z pozměňovacích návrhů pana kolegy Třešňáka, který jsem spolupodepsal, ukazuje, že je tam vyšší ambice, než aby to byl zákon o lex Dukovany. Pakliže tento zákon máme přijmout, tak buď by se musel tak jmenovat, že to je zákon o výstavbě jednoho jaderného zdroje, anebo držme to, co je tam napsáno, že to je opravdu zákon o nízkouhlíkové energetice. A pojďme k tomu takto prosím přistupovat. Ono nikde není psáno, že celý proces dopadne, ale nikde není také psáno, že nedopadne. Proto pojďme se prosím tím zákonem zabývat jako obecnou normou, jako jinými zákony a nevztahujme to neustále pouze k jednomu úkonu, což je výstavba.

A při této příležitosti jako zpravodaj potřebuji zde podotknout nebo zmínit slova paní Drábové, a jsou asi velmi důležitá pro uvažování o tomto zákonu. My se bavíme o nových zdrojích, ale pan vicepremiér to určitě v závěrečném slovu může potvrdit, my vlastně nestavíme nový zdroj, my stavíme zdroj, který nahradí výhledově bloky, které odstavíme. Životnost bloků byla prodloužena a bude prodloužena podle aktuálních znalostí, nicméně pořád čelíme tomu, že tuším v letech 2040 - 2046 budeme muset některé bloky Dukovan odstavit a ty nové bloky vlastně nahradí ty stávající. Takže prosím, až (nesrozumitelné) veřejnosti, která si myslí, že my stavíme nový zdroj pro export energie, není tomu tak. My stavíme zdroj nebo budeme stavit zdroj v případě, že se to podaří, který zabezpečí tu stávající kapacitu, ale nebudujeme zbytečně novou. A myslím si, že je to velmi opomíjený fakt, který paní Drábová dobře zdůraznila.

No a protože vnímám to, co říkal pan předseda pirátů i jiní kolegové, tak zde mám návrh doprovodného usnesení, které zmiňuje některé věci, které jsou zde poslední tři měsíce diskutovány. Já nyní přečtu návrh toho doprovodného usnesení a potom na výzvu pana předsedajícího to samozřejmě přečtu ještě jednou v patřičnou chvíli. V tuto chvíli tedy to doprovodné usnesení, které zpracovává oblasti, které zde zazněly, je ve smyslu nebo ve znění:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky si je plně vědoma významu, jaký má nový jaderný zdroj nejen pro energetickou bezpečnost České republiky, ale i pro životní zájmy naší země. Jsme členským státem Evropské unie a NATO, vyznáváme základní hodnoty demokracie a svobody. Proto Sněmovna přijímá toto doprovodné usnesení: Žádáme vládu, aby nás neprodleně informovala o všech bezpečnostních a zahraničně politických parametrech výběru dodavatele pro nový jaderný zdroj a postupovala s ohledem na bezpečnost České republiky. Žádáme vládu, aby nás neprodleně informovala o dalším postupu při výstavbě nového jaderného zdroje včetně vyhodnocení rizik odložení projektu pro energetickou bezpečnost a pro zásobování českých domácností a hospodářství elektřinou. Žádáme vládu, aby neprodleně přijala jasný a transparentní závazný postup ke stanovení horního limitu garantované výkupní ceny a jejího výpočtu včetně změn v čase.

Ta třetí část usnesení logicky bude navazovat na notifikaci Evropskou komisí, protože budeme reagovat potom na to, co nám bude reálně přiznáno, že tak můžeme postupovat. Děkuji a všechny další technické věci zopakuji potom při hlasování.

Děkuji.

