Dolínek (ČSSD): Živnostníci a majitelé mají posledních čtrnáct dnů na podání žádosti o dotaci

Například vstupů nebo sociálních zařízení a zpřístupnit tak služby také osobám s handicapem, dočasným omezením pohybu, ale i seniorům, rodičům s malými dětmi nebo cestujícím s rozměrnými zavazadly. Zájemci o finanční prostředky mohou své žádosti podat do konce března.

Hlavním cílem grantového programu je systematické zlepšování podmínek pro přístupnost a odstraňování bariér ve veřejném prostoru na území hlavního města Prahy takovým způsobem, aby se z Prahy stalo město otevřené a přístupné pro všechny. Oprávněnými žadateli o dvouletý grant k bezbariérové úpravě objektů se mohou stát nejen městské části, příspěvkové či neziskové organizace, ale také fyzické nebo právnické osoby, které působí na území hlavního města Prahy.

Zájemci mohou podat žádosti do 31. března 2018. Celková finanční podpora je stanovena do výše 10 milionů korun. „Věřím, že odstranění bariér, aby se po Praze mohly co nejsnáze pohybovat i hendikepovaní či rodiče s kočárky, je společným zájmem všech. Ze strany vedení města se snažíme dělat maximum. Potřebujeme ale i spolupráci soukromého sektoru, proto věřím, že odezva bude co největší,“ řekl Petr Dolínek, náměstek primátorky hl. m. Prahy pro oblast dopravy, sportu a volného času.

Petr Dolínek ČSSD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V rámci dotačních oblastí lze žádat o finanční prostředky na odstranění například schodů či jiných překážek u vstupu do objektu a nahradit je nájezdem do budovy. Další oblast se týká úpravy či výstavby sociálních zařízení tak, aby se staly plně bezbariérovými. Poslední dotační oblast je zaměřená na pořízení technického zařízení, které usnadní pohyb osobám po budově nebo prostoru.

V případě zájmu se mohou zájemci s veškerými dotazy obrátit na Mgr. Karolínu Klímovou z oddělení Rozvoje a financování dopravy MHMP, tel.: 236 004 304.

Harmonogram grantového programu 2018:

3. 3. 2018 Začátek přijímání žádostí

31. 3. 2018 Ukončení přijímání žádostí

1. 6. 2018 Oznámení o výsledku posouzených žádostí orgánem hl. m. Prahy

do 30. 6. 2018 Uzavření smluv

do 31. 12. 2019 Realizace projektu a čerpání finančních prostředků

do 31. 1. 2020 Předložení závěrečné zprávy o vyúčtování podpory

Psali jsme: Dolínek (ČSSD): Mezinárodní výměna zkušeností v dopravě je důležitá Dolínek (ČSSD): Navrhuji zvýšení rozpočtu na opravy mostů o 246 milionů Dolínek (ČSSD): Praha podporuje carsharing Dolínek (ČSSD): Projekt Praha bez bariér pokračuje, podpoří ho i kampaň

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV