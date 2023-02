Dostálová (ANO): 70 tisíc Ukrajinců. Ty byty prostě nejsou

reklama

Děkuji za slovo. Já bych chtěla poděkovat panu ministrovi, že vystoupil, ale právě proto - on o tom tady hovořil - my jsme se o tom měli pobavit, protože to musí být soubor nástrojů, to prostě nejde vyřešit jedním tím, že umožníme obcím obsazovat dlouhodobě neobsazené byty. Já říkám, že ty byty na trhu prostě nejsou, protože se potkává více aspektů toho, proč nejsou. Do toho jsem říkala, že se zdražují například i koleje pro naše studenty a ti přirozeně budou hledat bydlení na trhu, aby se sestěhovali třeba tři, čtyři kvůli vysokým nákladům, aby to samozřejmě studenti vysokých škol utáhli.

A já jenom apeluji na to, že když tím lex Ukrajina zredukujeme to, že je jenom těch 150 dnů, to znamená zhruba 70 tisíc ukrajinských spoluobčanů nám půjde na ten trh s bydlením, že prostě ty byty nejsou. Do toho se zdražují hypotéky, to znamená, mladí lidé také začínají hledat nájemní bydlení a nástroje od státu se rovnají nule. Tak se pojďme domluvit na tom, že já chápu, že nepostavíme byty takhle lusknutím prstu, ale musí se udělat ty nástroje. Pojďme tedy pomoci obcím zrekonstruovat byty, ale nejenom pro ukrajinské uprchlíky. Proto vám nečerpaly, z miliardy se vyčerpalo sotva 200 miliónů. Pusťte to pro všechny, i pro mladé lidi, protože ta obec si to samozřejmě přirozeně rozptýlí. Pojďme řešit vícegenerační hypotéky, aby mladí lidé neutíkali z vlastnického bydlení, a pojďme řešit vícegenerační domky. To je za pár peněz hodně muziky, protože opravdu v těch vícegeneračních domech stačí rozdělit na dva samostatné vchody a sociální zařízení a rázem bude samozřejmě nabídka bytů na trhu větší. Já se jenom obávám, že všechno se to hrne a že se strašně zužuje ten koridor a že opravdu se můžeme dostat do situace, že ti lidé ve finále nebudou mít kde bydlet a obce si s tím neporadí. Děkuji. (Potlesk poslanců ANO.)

Ing. Klára Dostálová BPP



poslankyně

