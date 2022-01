Dostálová (ANO): Co to bude to pohostinství stát? A pomůžeme jim tím?

reklama

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, musím říci, že jsem si dneska docela se zájmem poslechla celou tu debatu. Já jsem možná opravdu otevřela tu příslušnou evropskou směrnici a ono je možná dobré se podívat nejenom na samotnou směrnici jako takovou, ale na ty preambule, to znamená ty odstavce, které vlastně vedly Evropskou komisi k tomu přijmout tato opatření.

První, co bych chtěla říci a co považuju za velmi důležité, je, že se podívejte, kdy byla ta směrnice schválena, dne 5. června 2019, to jest doba necovidová. A je logické, že k tomu přistoupily všechny státy, protože to je určitě ten krok správným směrem. Ale ta moje polemika je dneska skutečně o tom, zda máme v tomto pokračovat, když víme, že nám to bude dělat v České republice obrovské problémy. Já jsem se tady podívala například na článek 12, který vlastně definuje, nebo odstavec 12, který definuje, co to vůbec je plastový výrobek na jedno použití. A zaujala mě věta, čtu doslova: Vlhčené ubrousky pro osobní hygienu a použití v domácnosti by měly rovněž spadat do oblasti působnosti této směrnice, zatímco vlhčené ubrousky pro průmyslové účely by z ní měly být vyňaty. Takže co tedy? Takže vlastně celá ta směrnice je o tom, že já jako osoba nebudu moct skoro nic a v podstatě - v době hygienických, velmi tvrdých hygienických předpisů - se na mě budou vztahovat tato velmi přísná opatření a zákazy. Ale průmyslu se to nedotkne? A není ten průmysl vlastně tím daleko větším znečišťovatelem, než je ten občan sám jako takový?

Znovu se tady musím připomenout, protože my se tady bavíme o tom, že jedno z nejpostiženějších odvětví celé pandemie je cestovní ruch a pohostinství. A tady bych chtěla znovu připomenout: za plastové výrobky na jedno použití se považují například nádoby na potraviny používané pro rychlé občerstvení nebo krabice na jídlo, sendviče, wrapy a saláty se studeným nebo teplým jídlem, či potravinové nádoby obsahující čerstvé nebo zpracované potraviny, které nepotřebují další přípravu, jako je ovoce, zelenina či dezerty. Naopak mezi nádoby na potraviny, které se nemají pro účel této směrnice považovat za plastové výrobky na jedno použití, jsou nádoby na potraviny se sušenými potravinami nebo potravinami prodávanými za studena, které vyžadují další přípravu.

Já se ptám, a řekla to tady velmi správně moje předřečnice, kolegyně Balaštíková, co to bude to pohostinství stát. Nejsme náhodou v situaci, že bychom jim měli maximálně finančně ulehčit, pomoci a tak dále? Je opravdu nutné se teď v této době bavit o těchto věcech? Podle mě je potřeba se podívat na tu směrnici z toho úhlu pohledu, že není dořešeno to hospodářské odvětví, jako je například pohostinství, cestovní ruch nebo zdravotnictví. Dovedete si představit, že ti lidé na těch odděleních, kteří se starají o pacienta, a nemusí to být jenom covidoví pacienti, jakýkoliv pacienti, jim budou dávat pít čaj z papírového brčka? Dovedete si to vůbec v reálu představit? Já si to představit nedovedu, a proto si myslím, že bychom se mohli opravdu všichni podívat na tu směrnici jako takovou, protože ta směrnice má v preambuli článek 34. A článek 34 říká: Je vhodné umožnit členským státům, aby se rozhodly, že určitá ustanovení této směrnice provedou prostřednictvím dohod mezi příslušnými orgány a dotčenými hospodářskými odvětvími, budou-li splněné některé požadavky.

Chápu tedy správně, že bychom buď měli tento zákon teď neprojednávat a samozřejmě vyslat signál Evropské komisi, že to není vhodná doba na projednání tohoto zákona, anebo maximálním způsobem natáhnout lhůty projednávání ve výborech, abychom se dostali za tu nejkritičtější dobu a nedostali jsme se do nějaké rychlé implementace, ke které nás samozřejmě ta Evropská komise potáhne. Já rozhodně nechci nějak zdržovat, ale pokud se tady bavíme, a to jsem vlastně vyjmenovala jenom ty další věci, ještě mě v té směrnici zaujalo, že se hovoří o znečištění pláží Unie. No tak dobře, samozřejmě znečištění pláží a moří je určitě významný impuls k tomu, abychom s tím něco dělali, ale znova říkám: pojďme stát nohama na zemi. My teď musíme maximálně zabezpečit ta všechna opatření, která samozřejmě stanovuje i vláda vůči občanům, vůči podnikatelům a tak dále a vyslat teď signál ze Sněmovny, že prostě jdeme cestou, že jim všechny tyto hygienické standardy zrušíme, nebo je budeme nahrazovat nějakými recyklovatelnými věcmi, které samozřejmě ve finále budou stát daleko více peněz, tak si myslím, že toto není krok správným směrem, a proto bych chtěla moc paní ministryni požádat o to, zda by skutečně byla vůle k tomu, abychom to projednávání buď přerušili, anebo skutečně ty lhůty v těch výborech maximálně natáhli. Děkuji.

