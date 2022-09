Dostálová (ANO): Dopady na státní rozpočet budou obrovské

reklama

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jsem poslední vystupující. Já bych to skutečně znovu ráda shrnula, ale ještě mi dovolte, já jsem nezvolila faktickou poznámku na pana ministra Kupku, vaším prostřednictvím, paní místopředsedkyně, protože si myslím, že bychom to tady mohli trošičku více rozebrat.

Já s ním v podstatě souhlasím. On řekl, že vlastně tím, že se zkracují výběrová řízení jenom na jedno kolo, že potřebujeme dostat experty zvenku, všechno podepisuji. To samozřejmě je určitě krok správným směrem. Ale má to jedno velké ale. Prostě tím, jak ten zákon byl skutečně šit horkou jehlou, tak by mě fakt zajímalo, jak budete motivovat ty experty do státní správy, když oni budou vědět, že každých pět let budou přesoutěženi. To znamená, že každá nová politická garnitura teoreticky může samozřejmě tyto experty nahradit jinými experty. A tím, že oni nebudou mít tu vidinu vlastně nějaké stabilní práce do budoucna, protože to skutečně může být v rozmezí jenom těch pěti let, tak budete mít velké problémy takovéto kapacity do státní správy sehnat.

Znovu bych se vrátila k tomu, proč tady vůbec v České republice máme služební zákon. Služební zákon je tzv. kondicionalitou, neboli základní podmínkou pro čerpání evropských fondů. Evropská komise po nás vždycky chtěla, abychom zajistili služebním zákonem tři hlavní principy. První je profesionalizace, druhá je stabilizace a třetí je depolitizace. Já se obávám - tak samozřejmě tím, že degradujeme odborné náměstky na vrchní ředitele sekce, budeme mít neomezený počet politických náměstků, tak skutečně první profesionalizace věřím tomu, že tím, jak jsme se dohodli i na té praxi, že to musí být za posledních 15 let, nikoliv neomezeně, někdy až od školy, tak že tu profesionalizaci bych ještě považovala za to, že splníme. Ale ty další body, jako je stabilizace a depolitizace, to už je tedy na pováženou, protože o stabilizaci mluvit, když každých pět let přesoutěžujeme, to si myslím, že je velmi odvážné. A depolitizaci, když vlastně budeme přijímat neomezený počet politických náměstků, tak to si myslím, že vyvolá tedy velmi zamračený výraz v rámci Evropské komise jako takové.

Znovu bych vás chtěla požádat, abychom měli rozum a opravdu v dnešní době, kdy tady řešíme obrovské deficity státního rozpočtu, dneska v podstatě jsme znovu povolávali k vyjádření pana ministra Stanjuru, aby nám ty deficity znovu zdůvodnil, tak do této rozjitřené doby schvalovat neomezený počet politických náměstků s auty, dokonce jsme si ty požitky pro náměstky dali přímo do zákona, to znamená, aby měli auta k dispozici atd., přímo to je v zákoně, tak bych znovu opravdu apelovala na náš zdravý rozum, abychom podpořili některé z těch návrhů, které jsme dali.

Co má politický náměstek dělat? Znovu upozorňuju, politický náměstek není součástí státní služby. On nemůže nikoho řídit, žádné úředníky nikoho takového. On skutečně má zastupovat ministra navenek. Kde může takový politický náměstek zastupovat? Na vládě může zastupovat, může mít samozřejmě náměstka pro Sněmovnu, pro Senát, pro aktivity v rámci Evropské unie. To jsou čtyři lidé. Proč tedy neomezeně? Máme ale pozměňovací návrhy, které samozřejmě hovoří o pěti lidech, kteří by mohli zastupovat ministra, dokonce na základě - a tady bych chtěla znovu poděkovat panu předkladateli, panu poslanci Bendovi, vaším prostřednictvím, paní místopředsedkyně, že se jednalo s opozicí, že jsme skutečně ty věci projednávali. My jsme dali dokonce návrh, aby političtí náměstci byli vlastně do výše počtu sekcí, protože respektujeme to, že každé ministerstvo je jinak veliké a že tedy skutečně, když máme vrchní ředitele sekce, už nemáme žádné odborné náměstky nebo nebudeme mít, tak aby ten politický náměstek garantoval tomu ministrovi nějakou aktivitu. To znamená, když si to vezmu třeba na Ministerstvo pro místní rozvoj, tak by to bylo: pro regionální rozvoj, pro bytovou politiku, pro stavební právo. Mohli by to být skutečně náměstci do výše těch odborných sekcí na ministerstvu. Zatím bohužel ani jeden z výborů tyto návrhy nepřijal, ale znovu bych vás chtěla poprosit, zvažte pozměňovací návrhy 1023, to je právě do té výše počtu sekcí, nebo 1024 - maximálně pět politických náměstků.

Velmi mě mrzí, že v rámci toho přesoutěžení každých pět let jsme nedošli ke shodě na tom, že by se mohl aplikovat tzv. automat. Já to vysvětlím. Mají to například ředitelé škol. Všichni starostové to znají. To znamená, že pokud jsem spokojen s ředitelem školy, tak to výběrové řízení nevyhlašuji. Mám právo to nevyhlašovat, protože to by byly přesně ty kroky, které by trošku k té stabilizaci mohly vést, že ti externí odborníci, kteří přijdou do státní správy, by a priori tam nešli s tím, že stejně každých pět let mohu být vyhozen, protože když budu pracovat dobře, tak ministr prostě řekne ne, s tímhle já jsem spokojen, tady výběrové řízení nevyhlásím. Takovýto automat ve státní správě by ušetřil obrovské množství peněz, protože ta výběrová řízení, která každých pět let budou probíhat, protože vy to tam máte nastaveno, jako že musí proběhnout ta výběrová řízení, to je samozřejmě velmi drahá záležitost.

Znovu se na to podívejte opravdu tím zdravým selským rozumem, protože tím, jak jste to připravovali velmi rychle, tak se bohužel nepodařilo vyřešit takzvaný ten, jak tomu říkáme všichni ve státní správě slangově, bazén. To znamená, co se stane? Vy budete nabírat lidi zvenku. To znamená, budou nahrazovat ty stávající úředníky. Stávající úředníci ve státní službě spadnou do tzv. bazénu. V tom bazénu je máme šest měsíců za 80 % platu. To znamená nevyužití lidé, kteří tam čekají, až vlastně uběhne těch šest měsíců za 80 % platu, tak samozřejmě se s nimi budeme loučit. To znamená, pokud pracovali tři roky ve státní službě, dostanou tři platy, ale pokud pracovali třeba více jak devět let, dostanou 12 platů. A toto my budeme absolvovat každých pět let. Takže já jenom znovu upozorňuju na ty obrovské dopady do státního rozpočtu.

Na druhou stranu bych chtěla poděkovat, protože tím, že se vlastně připravil ve spolupráci i pozměňovací návrh právě na tu praxi, aby ta praxe skutečně byla za posledních 15 let nebo se prodloužila lhůta na výběrové řízení na 24 měsíců, to jsou určitě všechno dobré věci. Možná je ale na zvážení, jestli to nestáhnout, rychle nedopracovat ten automat a řešení toho bazénu jako takového, protože skutečně ty dopady do státního rozpočtu jsou dneska obrovské.

Takže ještě jednou prosím, apeluji, zvažte, zda do této rozjitřené doby schvalovat neomezený počet politických náměstků. Máte na výběr buď číslo pět, anebo dle počtu sekcí, což si myslím, že je velmi benevolentní návrh, a skutečně, pokud ten ministr chce mít svého člověka, který mu garantuje nějakým svým odborným úsudkem práci té konkrétní sekce, tak ta výše náměstků do počtu výše sekcí by určitě byla odpovídající. Ale znovu upozorňuju, politický náměstek nemá žádnou odpovědnost vůči státní službě, neřídí vůbec nikoho z těch státních úředníků, je to skutečně kolega pana ministra. Proto si myslím, že neomezený počet je opravdu přes čáru. Děkuju. (Potlesk poslanců hnutí ANO 2011.)

