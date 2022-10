Dostálová (ANO): Navýšený rozpočet nereaguje na problémy lidí související s krizemi

reklama

Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, možná ještě na úvod, než se dostanu ke svým pozměňovacím návrhům, tak připomenu pár čísel, protože z pohledu příjmů má stát zvýšené příjmy v důsledku inflace a hospodářského růstu o 127 miliard oproti našemu návrhu rozpočtu. Předložená novela státního rozpočtu počítá se zvýšením inkasa DPH o 25,2 miliardy korun, daň z příjmů fyzických osob se zvyšuje o více než 10 miliard korun, inkaso z daně z příjmů právnických osob se zvyšuje téměř o 9,2 miliardy korun, pojistné na sociálním zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 9 miliard korun. Stát má navýšený příjem z ČEZu, z Lesů České republiky, finanční prostředky z Evropské unie a z Modernizačního fondu. Bohužel ale ke svému zjištění ten rozpočet nereaguje na problémy lidí související s krizemi, ať už je to krize energetická nebo bytová. Samozřejmě asi ode mne všichni očekáváte, že já se budou věnovat zejména té bytové krizi jako takové.

Dnes tu máme krizi bydlení, která je prohlubována oddlužením (odložením?) stavebního zákona a pravděpodobně nám také hrozí krize v oblasti cestovního ruchu, protože některé trhy s turisty se nám úplně zavřely a také domácí turismus bude klesat v důsledku reálného poklesu mezd ve výši téměř 10 %. Proto jsou připraveny dva pozměňovací návrhy. Ten první pozměňovací návrh ve výši 300 milionů korun je na podporu kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj v rámci programu Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu. Je potřeba si uvědomit, že my jsme vždycky reagovali dotačními programy ministerstva na to, aby vlastně nevznikala bílá místa, a zároveň s velkým důrazem na to, aby se nám dotační programy nedublovaly. A je potřeba si říci, že skutečně dneska je velký převis poptávky, zejména u malých školských zařízení, to znamená, ať už jsou to jesličky, to znamená pro ty úplně malé děti, nebo i právě předškoláky, to znamená v podobě školek, nebo základní školy na venkově.

Tento program Ministerstva pro místní rozvoj míří na obce do 3 000 obyvatel, kde tyto programy na školská zařízení jsou do 5 milionů korun. To jsou i ty malotřídky a všechny tyto věci, které venkov potřebuje. Integrovaný regionální operační program naopak řeší ty projekty od 5 milionů výše, to znamená, že pokud nebude podpora pro ta malá školská zařízení, to znamená školky v obcích do 3 000 obyvatel, tak to skutečně bude znamenat obrovský deficit. A co si budeme povídat, maminky samozřejmě volají i po tom, aby mohly odejít do práce co možná nejdříve, aby to bylo i pro ty nejmenší děti kolem jednoho až tří let a následně samozřejmě mohly přejít do té školky jako takové. Takovéto rekonstrukce školek, těch předškolních zařízení, ale i škol se samozřejmě jeví jako velmi důležité právě i na venkově, aby se tam zmírnila ta energetická náročnost jednotlivých budov, a tím samozřejmě se pomohlo obecním rozpočtům.

Druhý pozměňovací návrh - k tomu si dovolím nejprve odprezentovat pár čísel, proč musíme současnou situaci v oblasti bydlení řešit. Stavební úřady vydaly meziročně o 9,2 % stavebních povolení méně. Meziročně bylo zahájeno o 28,6 % bytů méně, dokončeno bylo o 6 % bytů méně. Úroková sazba u skutečně nově poskytnutých hypotečních úvěrů v srpnu vzrostla na 5,76 % a pokles objemu hypoték je v České republice citelný nejenom vůči silnému roku 2021, ale i ve srovnání s rokem 2020 je srpnový objem poskytnutých hypoték téměř 60 %. Za celý letošní rok, to znamená od ledna do srpna letošního roku, propadla aktivita na hypotečním trhu více než o polovinu a meziroční pokles hypotečního trhu o 78 % je dramatický. Proto se druhý pozměňovací návrh týká zejména podpory bydlení jako takového. Opět je to návrh 300 milionů ve prospěch Ministerstva pro místní rozvoj.

Na co by ty peníze především měly jít? My si musíme uvědomit, že bohužel se stalo, že pan ministr Bartoš zrušil program na podporu bydlení mladých a v rámci tohoto programu byla i možnost mladých lidí vzít si velmi výhodnou státní půjčku na družstevní podíly. Všichni víme, že do samostatné hypotéky se dneska mladí lidé asi nepohrnou, a právě družstevní výstavba by mohla být takovým tím motorem toho, aby se bytová výstavba a bytová politika nezastavila v České republice jako taková.

Druhou možností, jak investovat těchto 300 milionů, je na využití pro vícegeneračních domy. Skutečně je obrovská poptávka právě od našich spoluobčanů, kteří sami žijí ve vícegeneračních domech, protože kdysi se prostě takto ty domy stavěly, ale bohužel mladí lidé se osamostatňují, nechtějí bydlet se svými rodiči. A v podstatě by stačilo skutečně velmi málo peněz, protože každý, kdo žije ve vícegeneračním domě, ví, že by stačilo jenom zainvestovat do samostatných vchodů a do samostatných zařízení typu koupelna a tak dále. Opravdu by nemuselo jít o mnoho, mnoho milionů, stačilo by set tisíc na to, aby ti lidé takto ty byty nebo domy mohli upravit a nabídnout je právě mladým rodinám k tomu, aby začaly žít na venkově.

Třetím takovým okruhem, kam se dá těch 300 milionů investovat, je začít se zabývat hypotékami jako takovými. A tady jsou dvě možnosti. Ministerstvo pro místní rozvoj má v šuplíku dotační program, který řeší pomoc státu u úvěrů, pokud se dostanou nad 5 %.

Tady by to nebylo o velkých penězích, protože by to byla samozřejmě podpora splácení těch úvěrů nad 5 % a určitě by to bylo dobrý signál pro mladé lidi, aby se třeba i těchto úvěrů nebáli. Nebo lze těch tyto peníze použít na vícegenerační hypotéky. To znamená, garance státu v tom, že ta splatnost těch hypoték bude čtyřicet let a více, a už jsem ten příklad tady uváděla mockrát, že například na bytu 2+kk v Praze ta úspora by byla někde mezi pěti a šesti tisíci korun měsíčně, což jsou samozřejmě velmi významné peníze, pokud mladí lidé musí dneska řešit inflaci, energetickou krizi a tak dále. Proto bych byla velmi ráda a chtěla bych požádat pana ministra, zda by podpořil, samozřejmě celá koalice, tyto pozměňovací návrhy a vyslat signál našim mladým lidem, že (jim?) skutečně chceme pomoci. Děkuji.

