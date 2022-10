Dostálová (ANO): Ve veřejném prostoru se v podstatě neobjevuje pozitivní názor

reklama

Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, vážení páni ministři, milé kolegyně, kolegové,

já zde nehodlám hovořit nějak dlouho, nechci tady hovořit o tom, proč jste nezastropovali ceny energií u výrobců v době, kdy jsme vás k tomu vyzývali, čímž byste do značné míry vyřešili současnou situaci a nemusíte teď volit to možná asi nejhorší řešení. Mám spíše pár zcela konkrétních dotazů na pana ministra, protože je tu několik věcí, nad kterými se nepozastavujeme jen my jako opozice, ale i odborníci a ekonomové.

Ten první dotaz je velmi jednoduchý, ale vlastně naprosto zásadní. Proč se vláda nevydala cestou implementace nařízení Evropské unie? Já tomu opravdu nerozumím. Máme předsednictví, Evropa se pod vaším vedením na něčem shodla, vy jste to vydávali za úspěch, ale pak se stejně pouštíme do vlastního experimentu, který dělá z tohoto nařízení doslova trhací kalendář. Jeden takový experiment už máme za sebou. Určitě si pamatujete vaši vlajkovou loď, energetický tarif, který končí tak rychle, jak začal. Na tom dnešním projednávání nemáte shodu ani v koalici. Vládní poslanci připravili naprosto zásadní pozměňovací návrhy, poradce pana premiéra o tom návrhu hovoří jako o paskvilu, ekonomové, a to i ti, kteří se k té myšlence na začátku hlásili, tak ti nyní ten návrh, ale i samotný postup kritizují.

Ve veřejném prostoru se v podstatě neobjevuje pozitivní názor, a protože ta diskuse v podstatě neproběhla, tak se vás chci zeptat, proč zákon neschválila vláda a nejde do běžného legislativního procesu, třeba se zkrácenými lhůtami. Vím, že v rámci faktických poznámek už na toto pan ministr reagoval, ale samozřejmě opravdu jako není důvod, aby u tak zásadního zákona, jako je zavedení válečné daně, tak aby aspoň zkrácené připomínkové řízení neproběhlo. Proč nemáme tedy aspoň dneska na stůl, když už tedy se zvolilo toto řešení, nějaké detailní propočty, které vlastně by vyplývaly z analýzy hodnocení dopadů, ale tu nemáme, to už jsme se také dozvěděli, tak jsem předpokládala, že jako poslanci dostaneme alespoň nějaká základní čísla, data, jak o tom hovořila, vaším prostřednictvím, moje milá kolegyně paní Peštová, abychom věděli, z čeho ta čísla vůbec vyplývají, jak se k těm číslům došlo.

A tím se dostávám dál, nad rámec evropského nařízení jste do toho zahrnuli banky. Tak bych se vás chtěla zeptat, když už nerespektujeme to nařízení a rozšiřujeme si to o nějaké vlastní iniciativy, tak se chci zeptat, kterých segmentů se to tedy bude týkat. Sami říkáte, že jde o válečnou daň a mimořádné zisky mají zcela nepochybně například i zbrojařské firmy. Tak se ptám, pane ministře, proč se to netýká i zbrojařských firem. Já doufám, i když vy tady nejste teď přítomen, že na tyto otázky dostanu odpověď, protože jsme na to nemohli reagovat v prvním čtení, toto by se jinak odehrávalo v prvním čtení, ale bohužel v této situaci nejsme, tak bohužel tyto dotazy musí být kladeny teď, protože samozřejmě očekáváme v rámci podrobné rozpravy přijetí pozměňovacích návrhů. A jak už jsem říkala, nejsou ani ve shodě v koalici, natož samozřejmě v rámci debat s opozicí, a velmi by mě zajímalo, když tedy se nedržíme nařízení Evropské unie, rozšiřujeme ty segmenty, proč tak výrazný segment, kde i v médiích jsem se dočetla, že se očekávají rekordní zisky zbrojařských firem, proč nejsou, když se tomu říká válečná daň, proč nejsou mezi ty segmenty zahrnuty.

Děkuji.

