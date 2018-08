Dvouletý (Soukromníci): Chceme naplno pomáhat řešit problémy i další rozvoj Uherského Hradiště

„Jsem rád, že jsme se domluvili na vzniku koaliční kandidátky, která navazuje na úspěšnou spolupráci Soukromníků a Svobodných během krajských voleb, ale zároveň dává příležitost mnoha kvalitním nezávislým kandidátům, mezi kterými se objeví spousta nových tváří, mladých, ale zkušených odborníků, kteří ve své profesi dosáhli již řady úspěchů a kteří jsou připraveni své znalosti a dovednosti „přetavit“ v práci pro město. Do voleb vstupujeme jako jeden sehraný tým, který chce pomoci tomu, aby se v Uherském Hradišti žilo ještě lépe. A já věřím, že budu dobrým kapitánem, který je v případě úspěchu připravený se skutečně naplno věnovat práci pro občany města,“ řekl Michal Dvouletý, krajský předseda Strany soukromníků ve Zlínském kraji s tím, že celá kandidátka bude představena v průběhu letních prázdnin.

Moderní program pro budoucnost

Koalice Soukromníci, Svobodní a Nezávislí chce postupně představit také volební program pro Uherské Hradiště, na kterém kandidáti společně pracují již několik měsíců. „Jsem přesvědčený o tom, že jsme společně dokázali nejen popsat problémy, které trápí občany našeho města, ale také navrhnout nové pohledy na jejich řešení. Chceme zodpovědně rozvinout „Nové Město“ v areálu nemocnice, konečně rozhýbat obchvat u Jarošova i napojení Štěpnic na silnici I/50, ubránit naši nemocnici před fúzí a nájezdníky ze zlínského hejtmanství, vyřešit dopravu po městě i parkování nejen na sídlištích, pohlídat rekonstrukci věznice, udělat něco pro seniory i mladé rodiny a zavést nové benefity pro občany města. Zároveň však chceme i nadále naslouchat občanům města, chceme se s nimi permanentně radit, společně dotvářet jednotlivé priority i hledat reálná řešení problémů i rozvojových plánů Uherského Hradiště,“ řekl Michal Dvouletý s tím, že konkrétní programové návrhy bude koalice postupně představovat.

Podle Michala Dvouletého se všechny politické strany určitě shodnout na tom, že Uherské Hradiště potřebuje zlepšit dopravu, parkování či bytovou politiku, posílit kvalitu vzdělávání či dále rozvíjet lokální ekonomiku a cestovní ruch. „My však chceme přeci jen trochu víc. Chceme, aby radnice byla méně úřednická, ale více sousedská, abychom jen nedávali květináče na staré mosty, ale společně prosadili výstavbu nových, abychom o důležitých prioritách jen nemluvili, ale podle jasného plánu začali věci aktivně měnit. Chceme naplno pracovat pro město. Chceme, aby nové zastupitelstvo byl dobrý a aktivní tým, který rozhýbe strategické investice a zabezpečí prosperitu města i kvalitu života v Uherském Hradišti také pro příští generace. Chceme s rozumem řešit každodenní problémy občanů, ale zároveň mít dostatek píle a energie k tomu, abychom opět posunuli Uherské Hradiště kousek dál,“ naznačil hlavní priority lídr kandidátky Michal Dvouletý, který je dlouholetým spolupracovníkem senátora Ivo Valenta.

Mládí i zkušenosti

„Již během studií jsem začal podnikat, hned po škole jsem měl možnost řídit náročné projekty, firmy i desítky zaměstnanců. V krajském zastupitelstvu nebo po boku slováckého senátora Ivo Valenty jsem navíc nasbíral řadu cenných zkušeností, když jsem měl možnost velmi aktivně spolupracovat na důležitých projektech či legislativních návrzích, které pomáhají životu na Slovácku. Naučil jsem se pracovat s vysokým nasazením a teď jsem připraven, pokud dostanu důvěru voličů, se naplno opřít také do řešení problémů, které trápí obyvatele našeho města,“ dodal Michal Dvouletý, který se již mnoho let angažuje v řadě aktivit v Uherském Hradišti. Např. je místopředsedou správní rady Parku Rochus, od začátku byl součástí nejužšího týmu organizátorů Slováckých slavností vína a otevřených památek či vede produkční tým, který každoročně připravuje Putování Vinohradskou ulicí. Od roku 2016 je také předsedou krajského Výboru pro nevládní organizace a neziskový sektor, kde se snaží o zjednodušování dotačního systému Zlínského kraje.

„Navíc již téměř dvacet let detailně sleduji a často také komentuji to, co se děje nejen v našem městě, ale také na celém Slovácku. A proto vím, že pokud chceme pohnout s řešením vleklých problémů, chce to mít především jasný plán, naplno zabrat a mít kolem sebe tým schopných spolupracovníků, na které se můžete spolehnout a kteří potáhnou za jeden provaz,“ dodal Michal Dvouletý, který jako folklorista a bývalý novinář a publicista stál např. v čele autorského týmu „folklorního bestselleru“ knihy „Na paletě krojů“.

Michal Dvouletý po absolvování střední hotelové školy vystudoval několik vysokých škol především v oboru managementu, marketingu a ekonomiky; MBA studium absolvovat v oboru General Management. Jako rodák z Uherského Hradiště trávil dětství v Nedakonicích, kde aktivně působil ve folklorním dění a několik let vedl dětský folklorní soubor. Folkloru se věnuje i po návratu do Uherského Hradiště. Např. v roce 2016 společně s Vlastimilem Ondrou a Davidem Pavlíčkem rozjíždí projekt Folklorní akademie (ZDE). Dnes pracuje jako vedoucí kanceláře senátora Ivo Valenty, je členem zastupitelstva Zlínského kraje a předsedou krajského Výboru pro nevládní organizace a neziskový sektor. Ve volném čase se věnuje rodině, folklorním a vinařským tradicím na Slovácku a rád poznává region autem, pěšky nebo na kole.

