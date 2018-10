Dvouletý (Soukromníci): NAPLNO, jinak to prostě neumíme

Moc si vážím toho, že o nutnosti prosazovat tento princip jsme přesvědčili 8,18 % voličů, kteří našim kandidátům dali téměř 18 tisíc hlasů, což se odrazilo v získání dvou mandátů v zastupitelstvu města.

Se stejným posláním jsme tedy přirozeně vstoupili také do povolebních vyjednávání. Vítězi voleb i dalším potenciálním koaličním partnerům jsme nabídli, že jsme připraveni se NAPLNO chopit spolupráce na řízení radnice, tedy že jsme schopni se věnovat práci na radnici s plnou zodpovědností a maximální energií. Našim snahou bylo vytvořit na radnici takový tým, který bude mít skutečný tah na branku a dokáže intenzivně řešit i náročné problémy, které má naše město před sebou. My to totiž jinak než NAPLNO prostě neumíme ˘

Proto jsme navrhovali, aby vítěz voleb obsadil pozici starosty a aby další koaliční partneři měli na radnici zastoupení v podobně jednoho místostarosty. Každý z nich by byl zodpovědný za konkrétní agendu a mohl by veřejnosti skládat účty za to, jak rychle a efektivně umí řešit posun ve svěřených oblastech. Takto složená radnice by podle nás mohla být skutečně dynamickým týmem, který by se uměl porvat i náročnými úkoly.

Ing. Michal Dvouletý Soukromníci

Krajský předseda strany Soukromníků

Vítěz voleb však dal přednost jinému rozložení vedení radnice, které by však pro nás znamenalo pouze pozici jednoho z devíti členů rady města. Tento radní by však neměl exekutivní možnost podílet se na chodu radnice a my bychom tak nebyli schopni se skutečně NAPLNO věnovat práci pro naše město a prosazovat program, se kterým jsme vstoupili do voleb.

Proto jsme nabídku být v koalici jen dopočtu odmítli a se vztyčenou hlavou odcházíme do opozice. Na práci v městském zastupitelstvu se však těšíme o to více. Věřím, že nejen v podobě dvou zastupitelů, ale i dalších spolupracovníků z naší kandidátky NAPLNO PRO HRADIŠTĚ, budeme velmi konstruktivní opozicí, která bude přicházet s konkrétními návrhy, a společně budeme popohánět radnici k řešení problémů, které trápí obyvatele našeho města. Budeme vytrvale usilovat o to, abychom prosadili náš program a rozhýbali Uherské Hradiště. Slovácká metropole si to totiž zaslouží a my se na tuto práci upřímně těšíme.

Ing. Michal Dvouletý, MBA, zastupitel města Uherské Hradiště,lídr kandidátky NAPLNO PRO HRADIŠTĚ

