Europoslanec Zdechovský: V Bruselu budou řešit Čapí hnízdo i skandál Junckerovy pravé ruky Selmayra

Výběrové řízení přitom bylo vypsáno a předem inzerováno pouze na pozici zástupce generálního sekretáře. Během krátkého zasedání kolegia komisařů 21. února se pak Selmayr stal zmíněným zástupcem, aby pak během pouhých devíti minut povýšil na samotného generálního tajemníka, když ten dosavadní, Alexander Italianer, nečekaně odstoupil.

„Mohu potvrdit, že projednávání kauzy Čapí hnízdo je v plánu na úterý dopoledne. Iniciovala jej předsedkyně výboru Ingeborg Grässle, která odeslala dopis na generální ředitelství Evropské komise pro regionální politiku (DG REGIO). Zajímá ji totiž, co konkrétního udělali na ochranu finančních zájmů EU, jaké doporučení poslal OLAF českým úřadům a jaké dal evropské exekutivě,“ sděluje europoslanec Tomáš Zdechovský, který je ve výboru vice-koordinátorem a doplňuje, že na otázky členů výboru bude odpovídat přímo ředitel DG REGIO Marc Lemaître.

„Osobně mě bude zajímat hlavně to, jaká preventivní opatření přijmout, aby se podobná kauza neopakovala, protože jsem přesvědčen, že lidé chtějí, abychom dotační podvody řešili, jen u toho Čapího hnízda panuje jakýsi dvojí metr, což mě mrzí,“ říká dále Zdechovský a zdůrazňuje, že v rámci stejného dopoledního bloku se budou řešit i kauzy maďarské a polské.

Tomáš Zdechovský KDU-ČSL

Poláci vyhlásili boj stočeným tachometrům. A co Češi???

europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Všem stejným metrem – i Junckerovi

„Odpoledne nás pak čeká jednání s komisařem Güntherem Oettingerem, který bude mít hodně co vysvětlovat ohledně bleskového a netransparentního jmenování bývalého šéfa Junckerova kabinetu Selmayera generálním sekretářem Komise,“ potvrzuje Zdechovský. Členové výboru už Komisi poslali 25stránkový dokument s téměř 140 okruhy otázek, na které musí Komise dát písemné odpovědi už do pátku 23. března. Po úterní přímé interpelaci Komisaře bude následovat debata o možném sepsání rezoluce, která by do budoucna podobným excesům měla zabránit.

„Nejasnosti panují i kolem toho, jestli měl Selmayr na obě zmíněné pozice vůbec nějakého protikandidáta. Nedůvěryhodný je také zápis z kolegia, při kterém jej ze zástupce rovnou jmenovali do samotné funkce. Celkově jdou otázky opravdu do hloubky. Kromě různých dokumentů, motivačních dopisů protikandidátů a zápisů chceme třeba vidět i podklady, které dostalo tiskové oddělení pro komunikaci celé kauzy,“ uzavírá Zdechovský s tím, že se v Kontrolním výboru maximálně snaží být ke všem stejně přísní, ať už se jedná o různé podniky, členy vlád nebo pravou ruku předsedy Komise.

Psali jsme: Europoslanec Zdechovský: Okamura je výsměchem demokracie. Ten jeho zákon o referendu by i dítě z páté třídy napsalo lépe To myslí ČRo a DVTV vážně? Pak se divte, že lidé už médiím nevěří, varuje europoslanec Zdechovský Předseda Evropské komise Juncker se vyjádřil ke kauze Čapí hnízdo Zdechovský (KDU-ČSL): Juncker potvrdil právo europoslanců na závěry OLAFu v kauze Čapí hnízdo

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV