Exner (STAN): Bezpečnost dopravy – bytostně starostovské téma

reklama

Bezpečnost silničního provozu je tedy bytostně starostovské téma, které se ty´ká všech lidí, a proto se mu věnuji i ve Sněmovně. Téma je to bohužel dost opomíjené a jeho důležitost podceňována.

Ročně zemře na česky´ch silnicích okolo 500 lidí, 20 000 lidí je zraněny´ch a škoda způsobená dopravními nehodami dosahuje 80 miliard korun. Tato úmrtí a zranění jsou nečekaná a zbytečná. Znamená to tisíce zarmouceny´ch pozůstaly´ch, zmařené životy, neúplné rodiny a neuskutečněné kariéry. Ale nemusí to tak by´t! V západní Evropě a ve Skandinávii mají na počet obyvatel tato čísla poloviční nebo dokonce třetinová. Kdybychom ročně zachránili polovinu životů, zranění a ušetřili polovinu škod, bylo by to skvělé. Hlavními příčinami nehod jsou vysoká rychlost a nevěnování se řízení, často mobil v ruce. Češi na jednu stranu chtějí bezpečnost na silnici, ale na druhou stranu velká část občanů považuje vymáhání dopravních předpisů, třeba měření rychlosti v obci, za šikanu. Mnoho lidí má mylny´ pocit, že pravidla jsou pro hlupáky, kteří neumí řídit a že se jim nemůže nic stát. Je ale jasné, že pokud bychom skutečně dodržovali rychlostní limity a další pravidla, mohli bychom tím snížit počet mrtvy´ch a zraněny´ch i vy´ši škod klidně na polovinu. To by znamenalo o stovky tisíc nešťastny´ch lidí méně.

V souladu s programovy´m prohlášením vlády připravuje ministerstvo dopravy novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích, ktery´ zvyšuje pokuty za závažné dopravní přestupky, zpřehledňuje bodovy´ systém, zavádí „řidičák na zkoušku“ pro začínající řidiče, možnost řízení od 17 let pod dozorem mentora a naopak snižuje pokuty za „banální“ přestupky. Tato novela jde správny´m směrem, ale domnívám se, že není tím, co vyřeší špatnou situaci na našich silnicích. Náš současny´ systém vymáhání dopravních pravidel bude i nadále neefektivní a složity´, čehož piráti silnic zneužívají.

Proto je potřeba začít pracovat na zcela novém zákoně o provozu na pozemních komunikacích, aby se zvy´šil respekt řidičů k pravidlům, je třeba zpřísnit a zefektivnit sankční systém, tedy vy´znamně zvy´šit pokuty, zpřísnit bodovy´ systém a znemožnit různé kličky, jak se sankcím vyhnout. Nynější nepřehledny´ vy´čet pokut nahradit katalogem pokut s přehlednou tabulkou. Navíc pokuty se nezvyšovaly mnoho let a vzhledem k inflaci a růstu cen jsou tak v poměru k platům zhruba poloviční než v době svého zavedení.

Současny´ zákon neřeší mnoho důležity´ch problémů, jako je například odstup mezi jedoucími vozidly, tzv. driftování a podobně. Novy´ zákon musí také zohlednit nástup novy´ch vozidel, a to nejen elektromobilů, ale i elektricky´ch kol, koloběžek a podobně. V mnoha zemích se osvědčilo i zabavení vozidla za velmi hrubé porušení pravidel. Opakované porušování zákazu řízení je třeba vyřešit tak, aby k němu nedocházelo, třeba právě zabavením vozidla.

Vy´še pokut by se mohla zvyšovat podle doby, za jakou jí řidič zaplatí. Například do 30 dnů standardní sazba, do 60 dnů o polovinu více, nad 90 dnů trojnásobek. Vy´běr pokut za rychlost ze stacionárních radarů by vy´razně zefektivnilo automatické zpracování pokut bez zásahu člověka s tím, že řidič by měl možnost se odvolat, ale v případě neúspěšného dovolání by se pokuta zvy´šila, aby se vyloučilo účelové protahování.

Vy´še uvedené podněty nejsou nic nového. Jsou to osvědčená opatření ze zemí, kde je na silnicích bezpečněji. Nemusíme objevovat Ameriku, ale stačí přenést fungující pravidla z jiny´ch zemí do našeho zákona. Připravuji proto pracovní skupinu složenou z odborníků, která bude pracovat na návrhu zcela nového moderního zákona o provozu na pozemních komunikacích, ktery´ by bezpečnost provozu důsledně řešil. Cílem je vy´znamně snížit počet nehod, počet mrtvy´ch a zraněny´ch na našich silnicích.

A zvy´šit šanci, že každy´ z nás dojede bez nehody nebo zranění v pořádku domů.

MARTIN EXNER, poslanec

Zdroj.

Martin Exner STAN



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Blaha (ODS): Zrušením ušetříme téměř devatenáct milionů ročně Ministr Kupka: Rakouský model zdražování dálničních známek má něco do sebe Ministerstvo dopravy: Interaktivní aplikace pro motorkáře dostala cenu, formou hry ukazuje nebezpečné situace Ministerstvo dopravy: Proinvestiční rozpočet na rok 2023 zajistí pokračování výstavby dálnic a modernizaci železnic

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.