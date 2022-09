Exner (STAN): Na Vltavě je na raftu nuda, proto tak pijí

reklama

Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Já bych se chtěl vyjádřit k tomu pozměňovacímu návrhu ohledně alkoholu u vodáků. Já jsem v srpnu jel asi týden Vltavu a nevím, jestli někdo z vás to také absolvoval, jsou tam různé plovoucí bary, plovoucí stánky uprostřed řeky, je tam spousta různých stánků na březích, hospod, reklamy na alkohol. A pochopil jsem teprve tam, ač jsem tedy starý vodák, že vlastně proč ti lidé tam pijí velice nezřízeně, je to tím, že třeba na Vltavě se půjčují rafty a na tom raftu je velká nuda jet, protože ten raft je dělaný na nějakou divokou vodu někde v Norsku nebo v Nepálu, na té Vltavě je to nuda, tak ti mladíci a mladé dívky tam tedy poměrně nezřízeně pijí.

Byl jsem i svědkem toho, jak s tím raftem vjeli do jezu, nějaká dívka, kterou jsem tam viděl dávat ty panáky z těch plastových malých kalíšků jak se prodávají jednotlivě, tak tam spadla do vody, pak jsme jí vytahovali.

Pochopil jsem také, že je to tedy dobrý byznys pro nájemce těch raftů a samozřejmě i pro ty restaurace a provozovatele těch plovoucích barů. Je to velice nepěkný vzor pro děti, které tam taky jezdí s různými oddíly na vodě. Samozřejmě tito lidé představují nebezpečí pro sebe i pro ostatní, protože ty řeky v sezóně jsou poměrně plné, takže ti lidé ta plavidla neovládají a je to podle mého názoru trošku problematické.

Domnívám se, že i teď ať tam napíšeme třeba půl promile, nebo tam můžeme napsat klidně tři promile, je to úplně jedno. Protože jsem byl letos na vodě několikrát a nikdy jsem neviděl, že by to Státní plavební správa nebo policie nějak kontrolovali. Takže se domnívám, že by nebylo dobré to tam dávat a nějak to měnit. Pokud bychom to tam dali, tak bych chtěl slyšet, jak se to bude kontrolovat, protože ta pokuta je u toho velká. Ale myslím si, že to v praxi v podstatě nikdy nebylo.

Takže za mě, pokud napíšeme takový zákon a nebudeme ho vymáhat, tak jenom zaplevelíme zase náš právní řád a nemá to smysl bez jasných sankcí a systému toho vymáhání. Děkuji.

Martin Exner STAN



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Zastupitel Svobodných Štampach: Občanovi důvěřujeme. Svoboda a zodpovědnost jdou ruku v ruce Ředitelství vodních cest: Nové digitální mapy pro plavbu v České republice Pražáci sú blboni. Babiša nebrat, Zemana zasednem. Sjížděli jsme řeku Moravu a tohle jsme se dověděli Poslanci odmítli zrušit nulovou toleranci k alkoholu u vodáků

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.