Expremiér Paroubek bude kandidovat jako nezávislý do Senátu v Ostravě

Přihlášku k registraci pro volby do Senátu Jiří Paroubek podal v pondělí na Magistrátu města Ostravy. Součástí přihlášky je i petice občanů městských částí Ostrava-Jih, Polanka a Proskovice, kterou podepsalo více než 1 500 občanů.

„Podpory občanů Ostravy, kteří mne podpořili svým podpisem, si velmi vážím. Budu se nyní soustředit na kontaktní kampaň přímo v ulicích Ostravy, kde chci s lidmi debatovat o tom, jak bych jim mohl reálně pomoci. Chci, aby Ostraváci byli v Praze slyšet. Za léta, kdy jsem působil ve vysoké politice, jsem narazil na řadu problémů, které jsem se snažil řešit ve prospěch lidí. Ať už to byly byty OKD, platy horníků nebo znečištění vzduchu kvůli průmyslu,“ přibližuje důvody své kandidatury Jiří Paroubek.

S nabídkou kandidovat do Senátu jej oslovila místní ČSSD. Podporu v kampani pak přislíbili jak místopředseda vlády Jan Hamáček, tak i první místopředseda ČSSD Jiří Zimola a místopředseda Poslanecké sněmovny a krajský předseda ČSSD Tomáš Hanzel.

Ing. Jiří Paroubek

Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

„Jsem ráda, že se nám podařilo nominovat Jiřího Paroubka do senátu. I když to byl náročný úkol. Nenechali jsme se odradit a všechny překážky jsme překonali. Soudě podle reakcí občanů přímo v ulicích odhaduji šance Jiřího Paroubka jako velmi dobré. Petici na jeho podporu podepsali i členové a voliči různých politických stran a hnutí. Proto si myslím, že by mohl získat podporu napříč politickým spektrem. Nejen od voličů sociální demokracie,“ uvedla místostarostka městského obvodu Ostrava-Jih Věra Válková (ČSSD), která kandidaturu Jiřího Paroubka v Ostravě od začátku podporuje a přišla s iniciativou sesbírat pro Jiřího Paroubka potřebné podpisy na podporu nezávislé kandidatury.

Důvody, proč kandiduje Jiří Paroubek jako nezávislý do Senátu a proč právě v Ostravě si můžete přečíst ZDE

Volební manifest Jiřího Paroubka naleznete ZDE

autor: PV