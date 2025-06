Další válka? Velké obavy z toho, co Trump řekl

Ohledně války mezi Íránem a Izraelem opět došlo k vývoji. Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social prohlásil: „Írán měl podepsat dohodu, kterou jsem jim řekl, ať podepíší. Jaká škoda a plýtvání lidskými životy. Jednoduše řečeno, ÍRÁN NESMÍ MÍT JADERNOU ZBRAŇ. Řekl jsem to zas a znova. Všichni by se měli evakuovat z Teheránu.“

Trump se ještě obořil na moderátora Tuckera Carlsona, který patří k jeho podporovatelům. „Někdo vysvětlete divnému Tuckeru Carlsonovi, že ÍRÁN NESMÍ MÍT JADERNOU ZBRAŇ.“ A dodal, že „Amerika na prvním místě“ také znamená, že ÍRÁN NESMÍ MÍT JADERNOU ZBRAŇ.

Iran should have signed the “deal” I told them to sign. What a shame, and waste of human life. Simply stated, IRAN CAN NOT HAVE A NUCLEAR WEAPON. I said it over and over again! Everyone should immediately evacuate Tehran! (TS: 16 Jun 22:30 UTC) — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 16, 2025

Somebody please explain to kooky Tucker Carlson that,” IRAN CAN NOT HAVE A NUCLEAR WEAPON!” (TS: 16 Jun 23:18 UTC) — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 16, 2025

AMERICA FIRST means many GREAT things, including the fact that, IRAN CAN NOT HAVE A NUCLEAR WEAPON. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!!! (TS: 16 Jun 23:24 UTC) — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 16, 2025

Trump také kvůli situaci na Blízkém východě opustí summit G7 po večeři se státníky a rozkázal Národní bezpečnostní radě, aby byla připravena se sejít a pracovat v Bílém domě v místnosti pro řešení nenadálých situací.

White House:



Trump will leave the G7 leaders' summit after dinner with heads of state due to developments in the Middle East. — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 16, 2025

??!?????????????Trump has demanded that the National Security Council be prepared to work in the White House Situation Room. — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 16, 2025

Trumpova prohlášení jsou všeobecně vykládána jako známka toho, že se USA zapojí do izraelských útoků na Írán. Zaujala zejména slova Meghan McCainové, dcery amerického senátora Johna McCaina, že taková prohlášení by si ráda „stříkla do žil“. McCainová stejně jako její otec podporují zahraniční vměšování USA, a to i vojenskou cestou. V reakci se začalo ozývat, že pokud něco McCainová chválí, tak je to se stoprocentní jistotou špatný nápad.

There is no surer sign that your course of action is the wrong one then Meghan McCain agreeing with it. https://t.co/0vppy3WxED — Axiomatic Enemy of the State (@DeTocqueville14) June 17, 2025

Komentátor a podnikatel Arnaud Bertrand poznamenal, že je ironické, když byl Trump zvolen jako méně válkychtivý kandidát, že pět měsíců po zvolení začíná válku na Blízkém východě s odvoláním na zbraně hromadného ničení. Právě pod touto záminkou zaútočily USA na Irák v roce 2003. „Je to jako v nějaké řecké věštbě, čím více se USA snaží uniknout svému osudu, tím více ho stvrzují,“ poznamenal.

A jako „velmi vypovídající“ zmínil právě to, že takové prohlášení usmiřuje Trumpa s McCainovou. „Ženou, která miluje válku natolik, že je připravena odpustit Trumpovi urážky jejího mrtvého otce ve chvíli, kdy řekne, že bude shazovat bomby a bombardovat muslimy.“

Immensely telling that this reconciles Meghan McCain with Trump.



A woman who loves war so much that she's ready to forgive Trump for insulting her dead father the minute he says he'll drop bombs on Muslims.https://t.co/kOTnKRfNii — Arnaud Bertrand (@RnaudBertrand) June 17, 2025

Americký komentátor a taktéž velký podporovatel Donalda Trumpa Jack Posobiec tvrdí, že Trump chce, aby Írán opustil jaderné ambice, ale ví, že neokonzervativci, kteří chtějí válku za změnu režimu v Íránu, jsou šílení. „Válka za změnu režimu v Íránu by vedla jen k masivnímu zvýšení cen energií, přílivu dalších uprchlíků do Evropy a k tomu, že by účet za to všechno zaplatily USA,“ uvedl. Válku rezolutně odmítl.

Trump wants Iran to drop the nukes, but knows the neocons pushing a regime change war are out of their minds.



A regime change war in Iran would just lead to massively higher energy prices, more refugees pouring into Europe and the USA picking up the bill to pay for it all. — Jack Poso ???? (@JackPosobiec) June 17, 2025

No regime change wars! Thank you! — Jack Poso ???? (@JackPosobiec) June 17, 2025

Podle mluvčího Pentagonu Seana Parnella jsou ale americké síly nadále v obranném postavení a na tom se nic nezměnilo.

American Forces are maintaining their defensive posture & that has not changed.

We will protect American troops & our interests. — Sean Parnell (@SeanParnellATSD) June 17, 2025

