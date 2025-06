Válka Izraele s Íránem: Překvapivé odhady z burzy

Situace kolem izraelsko-íránského konfliktu se mění z hodiny na hodinu. Agentura Reuters přišla s informací, že lídři EU výrazně tlačí na íránské zástupce, aby zasedli k jednacímu stolu s Izraelem, potažmo s USA. Svou roli v tom mohou hrát i obavy, jak se střet Izraele s Íránem projeví na světové ekonomice, na cenách zboží. Jenže podle dostupných informací se Írán momentálně nechce vrátit k jednacímu stolu.

Izrael před pěti dny zahájil operaci nazvanou Lev povstává a ničí íránská zařízení na obohacování uranu, i protivzdušnou obranu a další důležité body. Operace odstartovala dva dny před tím, než měli američtí a íránští vyjednavači obnovit rozhovory s cílem uzavřít novou dohodu o íránském jaderném programu.

„Ministři naléhali na Írán, aby se co nejrychleji a bez předběžných podmínek vrátil k jednacímu stolu,“ uvedl zdroj a vyzval Írán, aby se vyhnul jakémukoli bezhlavému ohrožení západních zájmů.

Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí, jehož citovala íránská státní média, prohlásil, že Írán bere situaci vážně a zdůraznil, že „Írán nikdy neopustil jednací stůl, ale že (Teherán) se v této fázi primárně zaměřuje na efektivní obranu před agresí“.

Agentura Reuters v této souvislosti připomněla, že prvotní americký návrh předložený k jednání byl vůči Íránu poměrně tvrdý a nabízel jen velmi málo na oplátku. Z Evropy už však zaznělo, že pokud někdo drží zásadní karty v ruce ve vyjednáváních s Íránem, je to jediná země – Spojené státy.

Zásadní otázkou zůstává, jak dlouho celý konflikt potrvá. Čím potrvá déle, tím víc může ovlivnit ceny ropy i zemního plynu. Írán produkuje obojí a server katarské televize Al-Džazíra upozornil, že jeden z izraelských útoků směřoval i na oblast známou jako Jižní Pars, což je oblast v Perském zálivu. Jde o jedno z největších, ne-li největší naleziště zemního plnu na světě, z něhož těží Katar a Írán.

„Analytici sledují ceny ropy a investoři se obracejí k bezpečným útočištím, jako je zlato. Cena ropy Brent v pondělí vystoupala takřka k 75 dolarům. „To znamenalo téměř 7procentní nárůst oproti čtvrtku, den předtím, než Izrael zahájil svůj překvapivý útok,“ upozornila Al-Džazíra.

„Ceny ropy jsou nicméně o 10 dolarů vyšší než před měsícem a znovu se objevují obavy, že zvýšené ceny energií by mohly po celém světě, včetně Velké Británie, zdražit vše – od benzínu a potravin až po dovolené,“ napsala k tématu britská BBC.

Nejde navíc jen o ceny ropy a plynu, i když ceny energií v konečném důsledku ovlivní ceny prakticky veškerého dalšího zboží, ale také hrozbu, jakou konflikt mezi Izraelem a Íránem představuje pro obchodní trasy. Pro jejich bezpečnost. Především

Hormuzský průliv, který propojuje Arabské moře s Indickým oceánem a kde leží na jedné straně Írán a na straně druhé další státy Perského zálivu včetně Spojených arabských emirátů nebo Ománu.

Server katarské televize připomněl, že tímto místem prochází až třetina světových dodávek ropy po moři. Denně tudy propluje zhruba 21 milionů barelů. „V nejužším místě je široký 33 km. Námořní trasy na této vodní cestě jsou ještě užší, takže jsou zranitelné vůči útokům,“ uvedl server.

Současná situace je „velmi významná a znepokojivá“, řekl BBC Richard Bronze, vedoucí geopolitického oddělení v konzultační a výzkumné firmě Energy Aspects.

„Především to záleží na tom, zda dojde ke skutečnému narušení lodní dopravy v Hormuzském průlivu, vodní cestě u jižního pobřeží Íránu, která je cestou na globální trhy pro zhruba pětinu světové produkce ropy,“ doplnila BBC.

Íránská tisková agentura IRINN s odvoláním na klíčového konzervativního zákonodárce Esmaila Kosariho uvedla, že Teherán zvažuje uzavření průlivu, protože se konflikt s Izraelem vyostřuje. Podle americké banky Goldman Sachs by nejhorší scénář zahrnující blokády v Hormuzském průlivu mohl vytlačit ceny ropy nad 100 dolarů za barel.

Situace má potenciál být „pro globální ekonomiku v nepříznivé době špatným šokem“, uvedl Mohammed El-Erian, hlavní ekonomický poradce správce aktiv Allianz. „Ať se na to díváte jakkoli, je to negativní krátkodobě i dlouhodobě. … Je to další šok pro stabilitu globálního ekonomického řádu vedeného USA v době, kdy už tak bylo mnoho otázek.“

Akciové trhy po izraelském útoku poklesly v USA, v EU i v Izraeli.

Nárůst napětí mezi oběma zeměmi ovlivnil i leteckou dopravu. Server katarské televize Al-Džazíra upozornil všechny potenciální zájemce o cestování, že emirátská společnost, největší letecká společnost na Blízkém východě, oznámila, že pozastavila lety do a z Iráku, Jordánska, Libanonu a Íránu do 30. června a lety do Libanonu byly pozastaveny do neděle. Letecká společnost také přesměrovává několik dalších letů a doporučila zákazníkům, aby vyčkali na aktuální informace o stavu svých letů. Qatar Airways dočasně zrušila lety do Íránu, Iráku a Sýrie kvůli přetrvávajícímu napětí a cestujícím doporučila, aby si před cestou ověřili stav svých letů.

Agentura Bloomberg pro dokreslení situace dodala, že z hlediska trhů prozatím není stávající situace ekonomicky nebezpečná. „Pro trhy je izraelsko-íránská válka již u konce,“ uvedla doslova agentura Bloomberg s tím, že tento konflikt zhasne stejně rychle jako vzplanul. Stejně jako předchozí potenciálně nebezpečné momenty v tomto regionu.

