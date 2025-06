Prchal (SPD): Když strach poráží mezinárodní právo

Historie ukazuje, že „preventivní“ války (Irák 2003, Německo 1941) často vedou k destabilizaci. Charta OSN povoluje sílu v sebeobraně nebo mandátem. Podpora českého premiéra pro izraelský preventivní úder proti Íránu vyvolává vážné otázky. Nechci hodnotit, kdo je v izraelsko-íránském konfliktu "vinen" – obě strany mají krvavé účty. Důležitější je princip: Má vůbec nějaký stát právo udeřit první jen proto, že se možná někdy v budoucnu cítí ohrožen?

Minulost varuje: "Prevence" jako cesta k chaosu

Příkladů je dost. V roce 2003 USA zničily Irák kvůli údajným zbraním hromadného ničení, které se nikdy nenašly. Výsledek? Statisíce mrtvých a region v plamenech. Stejně tak Hitlerův útok na SSSR v roce 1941 byl vydáván za "preventivní" – ve skutečnosti šlo o čistou agresi.

Pokud dnes přijmeme, že státy mohou útočit "jen pro jistotu", kde je pak hranice? Může pak Rusko napadnout Ukrajinu, protože "by mohla vstoupit do NATO"? Může Čína obsadit Tchaj-wan, protože "by mohl vyhlásit nezávislost"?

Právo silnějšího, nebo právo mezinárodní?

OSN vznikla právě proto, aby zabránila válkám z rozmaru mocností. Její Charta jasně říká: Útok je možný jen v sebeobraně (po přímém napadení) nebo s mandátem Rady bezpečnosti. Preventivní údery tuto logiku ničí. Každý si pak může říct: "Ten druhý by mi mohl ublížit, tak ho raději zničím první."

A kdo posoudí, zda je hrozba skutečná? Když Izrael tvrdí, že Írán vyvíjí jaderné zbraně, a Íran tvrdí, že Izrael je vojenská hrozba – kdo má pravdu? Bez neutrálního arbitra (jako je OSN) je to jen souboj propagandy.

Proč Česko riskuje svou pověst?

Nemáme ropu, nemáme armádu velmoci – co získáme podporou jednostranných útoků? Naopak: až příště mocnosti poruší pravidla, jak je budeme kritizovat, když jsme sami podobné kroky schvalovali? Nebo podpoříme všechny, kteří budou tvrdit, že se jedná o preventivní útok?

Závěr: Svět bez pravidel je džungle

Nejde o to, kdo je "hodný" a kdo "zlý". Jde o to, že když silní porušují pravidla, když se jim to hodí, ztrácí mezinárodní řád smysl. A v chaosu, který nastane, vždy trpí obyčejní lidé.

Preventivní války nebo útoky nejsou řešením – jsou zástěrkou pro agresi. A než je nějaký politik podpoří, měl by si připomenout Irák 2003. Protože historie se sice neopakuje, ale často opakuje stejné chyby a vytváří stejné chybné premisy. Případně: "Kdo nezná historii, musí si ji prožít znovu."