Faltýnek (ANO): Ano, smál jsem se, ale nesmál jsem se daňovým poplatníkům

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dobré ještě dopoledne.

Já bych chtěl reagovat na pana kolegu Skopečka, vaším prostřednictvím. Ano, smál jsem se, nesmál jsem se daňovým poplatníkům, smál jsem se vám. Ale když jsem se potom nad tím zamyslel, tak se vám musím omluvit. Nesmál jsem se vám, pane kolego, prostřednictvím pana předsedajícího, smál jsem se tomu, že tady ve Sněmovně vlastně je pouze jeden matador z ODS, který si pamatuje vyrovnaný rozpočet - teď tady zrovna s námi nesedí, to bylo v roce 1995, je to Marek Benda.

To byl poslední vyrovnaný rozpočet vlády ODS. A víte, zajímavé je, že ODS má v genech, aspoň to je můj názor, že když je volební kampaň, tak slibuje, že bude snižovat daně. Když vládne, tak daně vždy zvyšuje, a když je v opozici, tak vždy snižuje nebo navrhuje snížit daně.

A já jenom, protože pan kolega Skopeček je stále ještě mladý chlapec a nemůže si to pamatovat, co jeho kolegové tady prosadili, tak já mu to prostřednictvím pana předsedajícího připomenu. Od roku 2010 zvýšení daně fyzických osob o 1200 korun ročně - tzv. povodňová stokoruna. Dále srážková daň 15 % z úroků ze stavebního spoření. Dále zdanění důchodů pro důchodce s celkovými příjmy nad trojnásobkem průměrné mzdy a zrušení slev na dani z příjmů pro všechny pracující důchodce. Dále tady hovoří pan kolega Skopeček o stavebním spoření. Zavedli...

Můžu? Já to dokončím, to už bude rychlé. Pan Stanjura, ten si to pamatuje, protože ten v té vládě byl -

Můžu tedy s přednostním právem?

(Místopředseda PSP Filip: Jestli se hlásíte s přednostním právem, tak po vyčerpání faktických poznámek)

