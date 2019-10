Bláha (ANO): Byrokracie je pro podnikatele šílená, hlavně pro ty malé

Vážené kolegyně, kolegové,

já musím reagovat na jednu věc. My se tady bavíme o miliónu korun obratu podnikatele nebo živnostníka, ale musíme si uvědomit, že to je nějakých 83 tisíc měsíčně a hlavně 6944 Kč denně. Když se nad touto částkou zamyslíte, tak dojdete k tomu, že na tento obrat potřebujeme minimum faktur, minimum toho, co musíte doložit finančnímu úřadu. Určitě můžu souhlasit s panem poslancem, že musíme snižovat byrokracii, protože byrokracie je pro podnikatele šílená, hlavně pro ty malé, ale v ten okamžik se pojďme zaměřit na věci kolem bezpečnosti práce, životního prostředí, požární ochrany, politiky zaměstnanosti, revizí, dotací, ale třeba jedna z věcí, která zabere daleko více než řešení faktur, je kniha jízd. Tu musíte udělat každý den. To znamená, že jestliže podnikatel někam jede, jede za svým byznysem, tak musí napsat každý kilometr, který udělal, co tam dělal, proč tam byl, protože když mu přijde kontrola, může se ptát "proč jste jel do Přerova, když jste z Liberce?". V okamžiku, kdy to nejste schopen doložit, tak vám to takhle vyškrtnou a čau. Takže pro mne daleko složitější záležitost než to, jestli musím dělat kontrolní hlášení nebo nemusím dělat kontrolní hlášení, je to, že musím evidovat nějakou knihu jízd, protože opravdu při obratu 1 milión je těch faktur a věcí kolem zaúčtování obrovsky málo.

Děkuji za pozornost.

Jiří Bláha ANO 2011

Lídr hnutí ANO pro Liberecký kraj v roce 2017

poslanec

