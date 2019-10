Ferjenčík (Piráti): Asi nejvíc do očí bijící je způsob zdanění rezerv pojišťoven

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

já se nejprve stručně vyjádřím k té debatě o malém podnikání, která tu proběhla v rámci faktických poznámek. Tam bych rád poznamenal, že bych si přál, aby podnikatelé, kteří nemají žádné zaměstnance, nepotřebovali účetního. Já si myslím, že to by měla být snaha naší daňové správy, našeho státu, aby skutečně člověk, který nemá zaměstnance, nepotřeboval účetního, a to i v případě, že je plátcem DPH.

Takže ten argument pana Kohoutka já beru, že on to vnímá tak, že všichni mají účetního, takže je to nezatěžuje, ale já s tím nesouhlasím. Já si myslím, že by stát měl umožnit podnikat i bez účetního.

Děkuji, pane předsedající. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, že velmi podporuji ten návrh kolegy Munzara na zvýšení limitu. Obecně jsou problém pevné částky v zákonech, které pak s inflací ztrácejí na významu, takže prostě tady máme milion, který už má dneska váhu třeba 700 tisíc z doby, kdy byl zaveden, a patnáct let kontinuálně klesá ten prostor nejmenších podnikatelů na to rozumně se živit a zůstat v nebyrokratickém režimu bez DPH. Protože si myslím, že opět to zvýšit je velmi rozumné. Věřím, že by se nám to v Evropské unii povedlo vyjednat, pokud by se o to vláda skutečně snažila. Tolik tedy k této debatě.

A nyní obecněji ke sněmovnímu tisku 509. Já se nechystám tady zdržovat, ale vzhledem k tomu, že občané sledují tohle projednávání, tak jenom stručně shrnu stanovisko Pirátů k tomuto návrhu. Piráti mají za to, že zdanění práce v České republice je extrémně vysoké, a pokud tedy vláda zvyšuje daně, primárně spotřební daně, s čímž bychom a priori neměli problém, pokud jde o cigarety a alkohol, tak by měla využít tuto příležitost, kdy se jednorázově zvyšují příjmy státního rozpočtu, k tomu, aby zase zdanění práce snížila. Prostě nechte lidem ty daně, co teď vyberete. Ostatně ono to ani nedává smysl, když Ministerstvo zdravotnictví argumentuje tím, že jde přece o to zdraví, o to, odradit lidi od toho, aby si kupovali ten tvrdý alkohol atd., tak v takovém případě je přece logické, umožnit lidem, koupit si ty produkty nezatížené spotřební daní právě tím, že jim snížíme zdanění práce. My jsme navrhli dvě varianty. Zvýšení slevy na poplatníka o pět tisíc korun a zvýšení slevy na poplatníka o dva tisíce korun. To si myslím, že oba ty návrhy jsou velmi konstruktivní. Je to i návrh, který by se mohl líbit sociální demokracii a KSČM, protože procentuálně nejvíc z něj profitují ti nejméně příjmoví zaměstnanci a právě zvýšení slevy na poplatníka vlastně má úplně stejnou logiku, jako zvyšování spotřebních daní. Význam té slevy v čase kvůli inflaci klesá, tak ji pojďme zvýšit. Když to platí u spotřební daně, proč to neplatí u základní slevy na poplatníka. Bohužel hnutí ANO si chce prostě ty peníze nechat do státního rozpočtu a lidem z toho nic nevrátit, přesto, že výběr daně z příjmu fyzických osob roste každoročně o desítky miliard korun. Proto se budu soustředit na ty věcné problémy jednotlivých částí návrhu.

Ten asi nejvíc do očí bijící je způsob zdanění rezerv pojišťoven, kde se vláda chystá zdanit i pojišťovny i rezervy pojišťoven, které pojišťovnám nařizuje držet Česká národní banka. Mně prostě přijde absurdní, aby Česká národní banka donutila pojišťovny držet rezervy na určité výši. V rámci Evropské unie je tam dokonce nějaké minimum, které ale České národní bance nestačí a aby následně přišlo Ministerstvo financí a řeklo, ty rezervy jsou přece moc velké, to vám musíme zdanit. Ta logika mně přijde úplně na hlavu postavená. Kolegové z ANO často argumentují tím, že pojišťovny jsou úplný unikát v tom, že nikdo jiný nemá technické rezervy zdaněné tímto způsobem, nebo resp. nezdaněné, nicméně přece je potřeba říct, že pojišťovny jsou unikátní tím způsobem podnikání. Ony přece právě pracují s rizikem a ty rezervy jsou právě na ty pojistné události. Takže srovnávat to s fabrikami, jak dělá s oblibou kolega Juříček prostřednictvím pana předsedajícího, považuji za velmi nešťastné. To je tedy jeden velký problém.

Velký problém máme s tím, jak je uchopeno zdanění hazardu, kde se zvyšuje všechno kromě toho nejškodlivějšího typu hazardu, to znamená výherní automaty vláda nechává, všechno ostatní zvyšuje, nám zase přijde na hlavu postavené. Nesouhlasíme se zvýšením poplatků za vklad do katastru nemovitostí, nesouhlasíme se zdražením vytápění v bytech, v bytových domech, pokud máte plynovou kotelnu v rámci esvéjéčka. To už je avizováno, že se změní, aspoň nějaký posun strany směrem... Věříme, že projdou naše pozměňovací návrhy, které zlepší podmínky hráčů pokeru, aby mohli hrát poker za stejných podmínek jiní občané Evropské unie, i pro domácí vaření piva. To jsou spíš takové drobnosti.

Vzhledem k tomu, že vláda se nechystá naše návrhy na snížení zdanění práce podpořit, tak rozhodně nepodpoříme ten zákon jako celek. Tolik tedy za Piráty k tomuto návrhu.

My asi všichni v sále víme, že dneska se ten tisk nestihne projednat a současně bohužel tento tisk blokuje projednání zásadní normy zvýšení rodičovského příspěvku. Protože se to dneska určitě nestihne, navrhuji přerušit tuto schůzi do ukončení 35. schůze a abychom se vrátili do řádné schůze a mohli jsme se dostat ke zvýšení rodičovského příspěvku. Apeluji především na kolegy na levici, aby tento návrh podpořili, protože si myslím, že je zbytečné, abychom tady tři hodiny strávili tím, že kolegové zprava budou říkat racionální argumenty proti tomuto tisku a my vůbec nic nestihneme. Myslím, že by bylo dobré odbavit rodičovskou, na které je shoda v rámci celé Sněmovny a pak se můžeme vrátit k daňovému balíčku, který je ostatně i na programu té řádné schůze. Takže prosím o podporu tohoto návrhu. Prosím o podporu předvídatelnosti zákonů pro rodiče na rodičovské dovolené a ty, co se na ni chystají a především apeluji na kolegy na levici, aby nevázali tyto dva tisky k sobě. Ten základní argument je, zdanění práce přinese příští rok cca 20 miliard korun rozpočtu navíc. Když se ho nechystáte snížit, tak z něj aspoň zaplaťte ten rodičák a nemusíte kvůli tomu zvyšovat daně.

Děkuji za podporu.

Mikuláš Ferjenčík Piráti

Právě jsem se vrátil z Parlamentu.

