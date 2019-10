Kobza (SPD): Chcete být podnikatel? Musíte ovládat všechno

Vážené kolegyně, vážení kolegové, hezké dobré ráno.

Tady všichni mluví o drobných podnikatelích, tak mi dovolte, abych jako drobný podnikatel k tomu řekl taky svoje. Fakt je, že kontrolní hlášení pro malé firmy skutečně představuje velkou zátěž. Fakt je, že se nám stalo, že kolegyně napsala něco do špatné kolonky a dostali jsme pokutu ve výši měsíčního obratu. A v podstatě všichni ti, kteří se tady zastřešují drobnými podnikateli, tak já pochybuji, že dobře vědí, co to znamená být drobný podnikatel. To znamená, že musíte být renezanční člověk, musíte ovládat úplně všechno, musíte ovládat řemeslo, musíte ovládat marketing, musíte ovládat požární předpisy, stavební předpisy, dopravní předpisy, musíte ovládat veškeré účetnictví, neustále sledovat nové vyhlášky, které na vás chrlí finanční správa, Ministerstvo financí atd. A všechno to musíte udělat v nejmenším možném týmu, protože jako drobný podnikatel to děláte ve dvou, ve třech, ve čtyřech lidech.

Takže prosím vás pěkně, já bych apeloval na vás, abyste skutečně, když už budete mluvit o drobném podnikání, abyste se zamysleli nad tím, co to doopravdy znamená. A musím říct, že veškeré kroky, které zatím byly učiněny, tak rozhodně nesměřovaly k tomu, aby se drobným podnikatelům žilo lépe, právě naopak, aby pokud možno tito podnikatelé to zavřeli a šli na pracák na podporu. Protože opravdová podpora drobného podnikání by byla, že se udělá paušální daň pro drobné podnikatele v rozumné výši, ne 7000 za měsíc nebo kolik jsem viděl ten návrh, ale já nevím, deset dvacet tisíc za rok, a tím by měla ta administrativa skončit.

Mgr. Jiří Kobza SPD



poslanec

