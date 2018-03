Faltýnek (ANO): Nevím, jako co je na tom nedemokratického, odvolávat někoho veřejně

Hezké odpoledne, dámy a pánové, jenom s dovolením kratičkou reakci na vystoupení kolegy Zbyňka Stanjury. Možná i pro oživení paměti nás všech, protože v politice je ta paměť velmi krátká, aspoň u některých. Nicméně mi dovolte ještě jednu malou glosu ke způsobu volby, resp. odvolání.

Tady se už vlastně od pátku spekuluje, kdo jak hlasoval v tajné volbě a jestli někdo volil a nevolil a podpořil a nepodpořil, a já slyším v kuloárech stanoviska poslanců ODS, nebudu je zatím jmenovat: A my jsme mu to tam hodili, atd., atd. (Bouchání do lavic vpravo.)

No tak abychom tomu zabránili, tak si myslím, že by bylo fajn, kdybychom odvolávali pana Ondráček veřejně. Ne? Ať každý vidí, jak kdo hlasuje. (Potlesk vlevo.) A bude jasno všem. A nevím, jako co je na tom nedemokratického, odvolávat někoho veřejně.

A nyní velmi stručně k historii. Víte všichni, že těch kontrolních komisí v Poslanecké sněmovně je devět. Jenom pro zopakování je to, zkratky: BIS, FAú, GIBS, NBÚ, vojenské zpravodajství, odposlechy, kybernetická bezpečnost, CEú a ÚZIS nově vzniklá. Subjektů ve sněmovně je devět.

Byly před námi v podstatě dvě možnosti, jak rozdělit předsednictví těchto komisí. Buď podle výsledků voleb, anebo paritně, každý jeden. My jako hnutí ANO jsme řekli, že nebudeme nominovat žádného předsedu. Žádného předsedu. Zůstalo osm subjektů na devět pozic. A já jsem poprosil kolegy, a to je ta tabulka, kdo argumentuje tabulkou, klidně se na ni může podívat, ta je pořád stejná. Tabulka moje, Faltýnkova tabulka. Děkuji, Zbyňku, prostřednictvím pana předsedajícího. Poprosil jsem všechny ostatní subjekty ve sněmovně, aby se dohodly na rozdělení komisí.

Částečně dávám za pravdu panu předsedovi Stanjurovi, že to nebyla jednoduchá debata. Nebyla, a že v určitých věcech zvítězil názor nějaké většiny, a že tam byl spor mezi sociální demokracií, která měla zájem o tuto komisi, a KSČM.

Tato debata byla ukončena před 12. prosincem.

Ještě když se vrátím zpátky k poměrnému zastoupení, tak jenom pro vaši informaci, kdybychom k tomu přistoupili podle výsledků voleb, tak čtyřblok by měl nárok na dvě pozice a má jich pět, hnutí ANO by mělo nárok na čtyři a má nulu, Piráti na jednu, mají jednu, SPD na jednu, mají dvě, KSČM na nulu, mají jednu a ČSSD nulu. Beru pouze těch devět kontrolních komisí.

Dobře, nemusíme to nazývat dohodou. Tady to rozdělení - abych tedy vyhověl Zbyňkovi Stanjurovi, pane předsedo, prostřednictvím pana předsedajícího - bylo známo před 12. prosincem. A co se stalo 12. prosince? 12. prosince jsme volili členy komisí, mimo jiné tedy i komise GIBS, kde kandidovali za každou stranu jeden, kolegové /omlouvám se, bez titulů/ Bartoš, Majerová Zahradníková, Mašek, Ondráček, Řehounek, Schiller, Španěl, Válková a Výborný. A pro ty lidi hlasovalo 173 přítomných poslanců ze 181. Zajímavé je, že nikdo v diskusi nevystoupil a nenavrhl třeba hlasování po jménech, anebo že když tedy je ta většinová dohoda na tom, že by zástupce KSČM měl být předsedou, tak to nikdo nezpochybnil. Pro hlasovali samozřejmě naši poslanci, poslanci ODS, předseda ODS, paní kolegyně Němcová, nehlasoval třeba kolega Zbyněk Stanjura, Piráti 21 pro, SPD 20, ČSSD 9, KSČM 15 /logicky/, KDU-ČSL 8, TOP 09 4 v čele s panem předsedou Kalouskem a STAN všech pět přítomných.

Takže já se ptám, proč jsme už tehdy tuto otázku neotevřeli, když bylo jasné, že jediným zástupcem KSČM v této komisi je kolega Ondráček. Mohli jsme to mít tehdy vyřešené a nemuseli jsme ho dnes - doufám veřejnou volbou - odvolávat.

Tolik velmi stručně z mé strany popis té situace. Já jsem se snažil být objektivní. Dal jsem za pravdu předsedovi poslaneckého klubu ODS Zbyňkovi Stanjurovi, že to nebylo jednoduché a že nakonec zvítězila nějaká většina v tom definitivním rozdělení, ale kdybychom 12. prosince k tomu přistoupili tak jako dnes nebo minulý týden, tak jsme ten problém mohli mít vyřešený.

Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

Ing. Jaroslav Faltýnek ANO 2011



