Farský (STAN): Evropu je nutné dotvořit a spolupracovat mezi regiony

Příštích pět let budu zasedat ve dvou výborech evropského parlamentu.

Stal jsem se členem v jednom z nejvlivnějších výborů EU - Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku ITRE.

Témata, která budeme řešit a ovlivňovat jsou konkurenceschopnost, strategická soběstačnost a hlavně obranyschopnost Evropy. Kombinace těchto témat je cestou k bezpečné a prosperující Evropě.

Skrze budování obranyschopnosti poroste nejen průmysl, ale i výzkum a vývoj, start-upy a potřebná infrastruktura. Všechny tyto oblasti jsou příležitostí pro Česko. Samozřejmě budeme řešit i Zelenou dohodu a její budoucnost. ITRE je zásadní výbor, jehož vliv poroste a já jsem rád, že v něm budu pracovat.

Zamířím i do Výboru pro regionální rozvoj REGI. Je před námi ještě mnoho práce na tom, aby se rozdíly mezi regiony doma i v Evropě zmenšovaly. Není možné, aby o spokojeném životě rozhodovalo více to, kde se narodím, než to jaký jsem. Zlepšit toho můžeme mnoho. Příkladem může být zdravotnictví. Z příhraničních regionů odešli lékaři do velkých měst, nebo do zahraničí. Často ordinují jen pár kilometrů za hranicemi, ale čeští pacienti za nimi nemohou. To není přijatelné. Těmto lidem se vstupem do EU služby a kvalita života snížila.

Evropu je nutné dotvořit a spolupracovat mezi regiony bez ohledu na státní hranice. Budeme pracovat na nové legislativě, nových pravidlech, novém rozpočtu.

Vážím si toho, že můžu být u toho a věřím, že budu v obou výborech prospěšný.

Mgr. Jan Farský STAN



