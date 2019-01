Farský (STAN): I lidem v dluhové pasti musíme dát naději ve spravedlivý stát

„V České republice je téměř 900 tisíc lidí v exekuci a 500 tisíc z nich v dluhové pasti, to jsou ti, kteří ani při nejlepší vůli nemohou svůj dluh do konce svého života splatit. Jsou vytlačeni na okraj společnosti do prostoru bez víry v lepší budoucnost a důvěry ve spravedlivý stát. Ten je však za to z velké části zodpovědný. V devadesátých letech panoval v naší zemi bankovní socialismus, do roku 2016 tady vládl úvěrový Klondike, kdy se z desetitisícových dluhů snadno staly statisíce,“ popsal současný stav poslanec STAN Jan Farský.

„Stát však těmto lidem musí nyní pomoci. My jsme již ve Sněmovně navrhovali několik jednoduchých pozměňovacích návrhů, které umožní lidem dostat se z dluhové pasti, posilují postavení věřitelů, dávají jistotu dlužníkům a odbřemeňují soudy. Nicméně insolvenční zákon prošel sněmovnou v ostrouhané verzi bez výraznějších změn, které lidem v exekucích opravdu pomohou, a proto vítám, že naši senátoři předložili verzi, která těmto lidem dává naději," dodal Jan Farský.

„My jsme v Senátu také nebyli spokojeni s novelou insolvenčního zákona v podobě, v jaké dorazila z Poslanecké sněmovny. Navrhli jsme proto pozměňovací návrhy, kterými chceme dát lidem v dluhové pasti reálnou šanci dojít k oddlužení - odstranění minimální výše splátky pro vstup do oddlužení, což pomůže lidem s nejnižšími příjmy a zrušení právní nejistoty, tedy aby už nebylo možné na konci řízení, kdy dlužník splní všechny předem stanovené podmínky, zpochybnit. Pokud Sněmovna přijme tyto pozměňovací návrhy, tak motivujeme lidi s nejnižšími příjmy postižené exekucí opustit šedou ekonomiku, která je pro ně výhodnější a zapojit se do běžného pracovního procesu,“ vyzval poslance k přijetí senátní verze novely Marek Hilšer, člen senátorského klubu STAN.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová dříve uvedla, že evropské dotace byly pozastaveny, ale pouze Agrofertu. Ministerstvo financí, které odpovídá za proplácení dotací reagovalo, že nebude žádosti o platby spojené s Agrofertem zasílat Evropské komisi k proplacení, aby vyloučilo ohrožení proplácení dalších žádostí.

„Zeptal jsem se proto v interpelaci paní ministryně Schillerové, zda Česká republika ze svých zdrojů vyplatila Agrofertu nějaké peníze. A zda je bude chtít zpátky, když je teď odmítá proplatit Evropská unie. Z našich peněz šlo Agrofertu minimálně 80 milionů korun. Údaje z Ministerstva zemědělství nemá ministerstvo financí k dispozici, a proto se budu ptát i tam. Zatím nikdo nerozhodl, zda je budeme chtít vrátit. Já bych si to přál, protože daňoví poplatníci by neměli dotovat byznys premiéra z vlastních kapes,“ řekl poslanec Vít Rakušan.

Mgr. Jan Farský SLK



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D. BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Nejdůležitější zákon roku! Zítra se rozjíždí letošní sněmovna Feri (TOP 09): Chceme řešit tíživou situaci lidí v dluhové pasti Výborný (KDU-ČSL): Na oddlužení dosáhne víc lidí, přesto je nové řešení spravedlivé i pro věřitele Ministr Kněžínek: Insolvenční zákon má zpřístupnit oddlužení širšímu okruhu lidí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV