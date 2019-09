Farský (STAN): Máme výjimečnou možnost důvěru v právní stát posílit

Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové,

jedním ze základních předpokladů fungujícího právního státu a demokracie je důvěra ve spravedlnost. V to, že když se jako ten slabší v konfliktu dostanete do nějakých problémů, tak se dočkáte spravedlnosti. Může to trvat déle, může to trvat kratší dobu, ale k té spravedlnosti se dopracujete.

My jsme ve speciální situaci v České republice a pořád v ní jsme, přestože trestní stíhání premiéra bylo zastaveno, tak od chvíle, kdy se premiérem stal trestně stíhaný člověk, který zprostředkovaně přes Ministerstvo vnitra má pod sebou policii, přes Ministerstvo spravedlnosti má pod sebou státní zástupce, tak prostě důvěra ve spravedlnost je v ohrožení a je oslabena. A bylo to od první chvíle jasné, že to dopadnout dobře nemůže. Protože v případě zastavení, ukončení, osvobození si část občanů bude myslet, že se ke spravedlnosti prostě nedostane ten, který je dostatečně silný, dokáže včas vyměnit klíčové lidi a v podstatě si tu svoji svobodu nějakým způsobem vynutí na systému. V případě odsouzení, kdyby premiér byl odsouzen, mohli bychom naprosto počítat s tím, a zaslechli jsme to už dopředu, že bude říkat, že si jde koupit trestní stíhání, že jsou všichni zkorumpovaní a že nerespektuje výsledek soudu a práce orgánů činných v trestním řízení.

Ať by to dopadlo zastavením v případě premiéra, nebo odsouzením, vždycky by to pro českou společnost znamenalo, že její velká část bude v tu chvíli přesvědčena o tom, že spravedlnost v České republice nefunguje. To byl prostě nevyhnutelný závěr od prvního momentu, kdy se premiérem stal trestně stíhaný člověk. To je také důvod, proč jsme nechtěli, aby jím byl. A to byl také důvod, proč jsme pana premiéra přesvědčovali, ať to nedělá. Že prostě ve výsledku uškodí společnosti. A říkali jsme mu, vždyť vy jste to sami moc dobře věděli, vždyť jste i ve vlastním kodexu měli, že pouhé sdělení obvinění znamená, že budete vyloučeni ze strany, z hnutí ANO, a že přijdete o všechny funkce. Moc dobře jste to ještě v roce 2015, 2016 věděli, ale včas jste to zrušili, aby se takový člověk mohl stát premiérem.

Tento krok a pozměňovací návrh pana Michálka pod písmenem C má ambici a nese v sobě posílení důvěry ve spravedlnost. Protože státní zástupce, nejvyšší státní zástupce nebude jednoduše odvolatelný na každém jednání vlády bez uvedení důvodu. Nebude v té velice složité situaci, která pak narušuje jakoukoli důvěru v jeho finální rozhodnutí. Ne u mě, já ho respektuji, stejně jako naprosto respektuji zastavení trestního stíhání premiéra. Beru ho a respektuji právě proto, že mám velký respekt ke spravedlnosti a ty politické půtky, které tady vedeme, jsou pro mě zlomkem proti tomu, jak si přeji, aby tento stát fungoval, aby fungoval spravedlivě a aby ve spravedlnost byla důvěra.

Ale v tuto chvíli máme výjimečnou možnost důvěru v právní stát posílit. A není důvod, proč to písmeno C dneska neschválit. Jednali jsme o něm ve výboru, byl diskutován, neslyšeli jsme námitky k jeho obsahu. Slyšeli jsme o tom, že je to přílepek, což pravda není, slyšeli jsme o tom, že je potřeba spěchat, což také pravda úplně není a určitě se to tím nijak nezpomalí, když to dneska budeme schválit.

Za klub STAN tedy říkám, že naše hlasy s chutí k pozměňovacímu návrhu pana Michálka připojíme. Právě ze základního důvodu, že chceme, aby důvěra ve spravedlnost v této zemi byla posílena.

Děkuji za pozornost.

