Felcman (Zelení): Hladký asfalt nad zlato

reklama

Dle vyjádření kraje přinese rekonstrukce silnice přes Ještěd lepší podmínky řidičům, jelikož dojde k odvodnění komunikace, úpravě křižovatek, zvýšení bezpečnosti, rozšíření vozovky, instalaci svodidel a také k úplné obnově a doplnění stávajícího dopravního značení. Není sporu, že tomu tak bude. Jezdit se po té silnici bude opravdu lépe. Jenže je tohle opravdu tak nezbytná investice? Investice, která má přednost před ostatními úkoly kraje?

Tak je ta silnice vyhovující, či nevyhovující?

Liberecký kraj si nechává pravidelně mapovat stav svých silnic. Tento podklad by měl sloužit právě k výběru těch nejvíce potřebných oprav. V této zprávě zpracované k datu 31. 12. 2018 byl celý úsek silnice přes Ještěd hodnocen jako „dobrý“ či „vyhovující“ – tedy z pětibodové škály známka 2 či 3. V minulých dvou letech proběhla rekonstrukce prvního úseku silnice z Hanychova na Výpřež. A to pouhých 10 let po její rekonstrukci v roce 2010. Poslední rekonstrukce prý byla zfušovaná, náměstek Jan Sviták k tomu dodal: „Ta silnice se celá sype. Zapotřebí bude kompletní oprava všech propustků.“ Náklady na novou rekonstrukci dosáhly 90 mil. Kč. Aby si tuto investici kraj před sebou samým obhájil, zajistil si provedení aktualizace zprávy o stavu komunikací. Na silnice přes Ještěd se najednou objevily oranžové úseky s hodnocením „nevyhovující“.

A bylo hotovo. Silnice byla prohlášena za mizernou a mohlo se začít budovat. Nejprve 90 mil. Kč na první úsek, nyní se chystá 130 mil. Kč na opravu druhého úseku. Jistě se stejně jako u prvního úseku silnice pěkně vymazlí, doplní se krásné dlážděné kanálky na odvodnění, asfalt se uhladí, svodidla se vymění. Nicméně doporučuji každému, aby se po té mizerné silnici z Výpřeže někdy projel. V tom „oranžovém“ úseku jsou ty největší závady maximálně tu a tam se objevující menší praskliny v asfaltu. Tahle silnice mohla ještě spoustu let bez problémů sloužit. Namísto toho zde máme celkovou útratu cca 220 mil. Kč z veřejných rozpočtů.

Jízdenka na 3 km cesty za 25 Kč

Anketa Roman Janoušek se přibelhal do vězení. Myslíte, že je na tom zdravotně opravdu tak zle? Ano, má podlomené zdraví 3% Ne, simuluje 92% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 12970 lidí

Obdobný příběh se váže k mohutně propagované rekonstrukci silnice II/288 z Podbozkova do Cimbálu. Tato silnice měla bezpochyby špatný povrch a rekonstrukci v podobě opravy povrchu si zasloužila. Kraj nicméně zvolil naprosto megalomanské řešení v podobě jejího razantního rozšíření, které vyvolalo stavby mohutných opěrných zdí. To vše pro silnici, po které denně projede pouhých 700 aut. Konečná účtenka vyšla na 126 mil. Kč.

Ta čísla jsou děsivá. Pokud vynásobíme těch 700 průjezdů krát 365 dnů v roce, a to krát cca 20 let, kdy kraj již přistupuje k razantním rekonstrukcím svých silnic, vychází to na cca 5,1 mil. průjezdů. To znamená, že jedna jízdenka na tuhle 3 km dlouhou cestu stojí z veřejných peněz 25 Kč. Pro závodění je nyní ta silnice ideální. A pro normální vyhýbání? Při zátěži 700 aut denně se na tomto úseku budete při průjezdu míjet průměrně s jedním až dvěma auty…

Do třetice všeho zbytečného

V posledních dnech náměstek Sviták ohlásil další záměr, který vykazuje dost podobné rysy. Silnice z Raspenavy do Oldřichova je prý nebezpečná. Tak je to silnice vedoucí přes hory, jsou na ní zatáčky, to se nedá zpochybnit. Dle krajské zprávy o stavu silnic je nicméně celá zařazena do režimu „dobrá“, tedy známka 2. Už před lety byla doplněna o svodidla, v zatáčkách je rozšířena tak, že by po ní projely tři auta vedle sebe.

Jistě lze ale vzít několik desítek milionů z krajského rozpočtu, zadat hezkou stavební zakázku, silnici rozkopat, vystavět zbytečné opěrné zdi, zbytečně vyměnit svodidla a silnici znovu uhladit. To je totiž politika, ve které se na kraji vládnoucí Starostové dobře vyznají a jakou po nich stavební firmy důsledně vyžadují.

Politika mimo realitu

Po velkých záplavách v Německu se objevila zpráva vědců z univerzity v Newcastlu, že tyto katastrofy nás budou čekat v 21. století až 14krát častěji. Dopady klimatické změny jsou neúprosné. Teplejší klima zadrží ve vzduchu více vody, arktické proudění je narušeno, takže mohutné bouřkové mraky se nemusí několik dní vůbec pohybovat, než vyprší na jedno území. Je jen otázka času, kdy takové záplavy zase nastanou i v našem kraji. Stejně tak je naprosto jisté, že se budou střídat s roky úporného sucha, jaké jsme zažili mezi roky 2015 – 2017. I to je pochopitelně důsledek klimatické změny.

Starostové vládnoucí na kraji ovšem současné problémy světa nevidí a nechápou. Jejich politika odpovídá politice minulého století. Vedení kraje tak vesele utratilo ve výše popsaných zbytečných stavebních akcích 350 mil. Kč za hladký asfalt a chystá se utratit další. Co všechno by se za takové peníze mohlo provést v krajině, aby nás při suchu či povodních dokázala podržet, to si raději ani nepředstavovat. Místo toho každým rokem ztrácíme čas, aby mohli Starostové u nových silnic stříhat pásky. Na závěr lze tak snad jen dodat heslo Starostů a Pirátů do podzimních voleb: Vraťme zemi budoucnost…

Psali jsme: Felcman (Zelení): Udržet vodu v půdě je nejlepší ochrana před povodněmi i před suchem Felcman (Zelení): Stěhování úředníků z budovy Uranu nedává smysl Felcman (Zelení): Dopravní napojení zóny Ostašov dopadlo kompromisem Felcman (Zelení): Převod Zoo na kraj - dohoda nebo diktát?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.