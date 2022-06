Feranec (ANO): Toto je brutální politizace služebního zákona

reklama

Vážení členové vlády, dámy a pánové,

budu stručný, jenom pár poznámek. Byl jsem náměstkem ještě před platností služebního zákona. Potom jsem byl náměstkem člena vlády, neboli tím politickým náměstkem. Tak si myslím, že celkem o tom něco vím. Služební zákon měl určitě spoustu nedostatků, to určitě. Ale já navážu na to, co tady říkal kolega Brabec.

Když byla v roce 2018 předložena vládní novela, která nějakým způsobem, možná kosmetickým, upravila nějak, zpřísnila, tento zákon, tak tady ze strany dnešních předkladatelů bylo strašné peklo, jaká hrozí politizace státní správy. Předpokládám, že si na to pamatujeme. Potom Senát to přece neschválil, nám se to vrátilo a to jsme poslouchali velmi dlouho. Ty úpravy, které byly následně v roce 2018, byly proti tomu, co se předkládá dneska, jenom symbolické. Skutečně jenom symbolické.

Ta podstata, která se předkládá dneska, je kromě toho pochopitelně neomezeného počtu náměstků členů vlády, ať tomu říkáme těch politických, povinné přesoutěžení všech současných náměstků pro řízení, protože všichni už mají víc, než pět let - ta novela je od roku 2015. Toto je brutální politizace toho služebního zákona. Vím, že ODS měla vždycky problém se služebním zákonem, to já beru. Mně jenom vadí trošku ta faleš některých dnešních předkladatelů, kteří v roce 2018 strašně kritizovali drobné úpravy.

Tak já jenom, když tehdy někteří říkali, že tím ztrácí služební zákon vůbec smysl - to je ve stenoprotokolech, že - tak po dnešním schválení, nechcete ho rovnou zrušit? Protože skutečně takový zásadní zásah do fungování státní správy, to je něco nepřestavitelného. Ale je to právo Sněmovny. Jenom bych byl rád, ať se věci nazývají pravými jmény.

Děkuji.

