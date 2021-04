Feri (TOP 09): Chceme znát, jak se bude rozvolňovat

reklama

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře,

vítejte v Poslanecké sněmovně, která se jistě uvede lépe Třebaže se může zdát, že v opatřeních se toho příliš mnoho nezměnilo, tak tomu není tak, protože jsme přestoupili do režimu zákona, který jsme tady všichni společnými silami, ať z koalice, či z opozice napsali. Jsme v režimu - z opozice s výjimkou SPD tedy. Jsme v režimu takzvaného pandemického zákona. A s tím se pojí nejenom opatření, ale pojí se s tím i institut náhrady škody, který je v tomto zákoně specificky upraven. Nejedná se o banální věc, protože podle vyjádření paní ministryně financí z jednání, kterého jsme se účastnili, se jedná o přibližně 50 miliard korun měsíčně. A myslím si, že by mělo být zjevné, jak je na to vláda připravena, jak je na to připraveno Ministerstvo financí, jestli jsou již zadministrovány formuláře pro pohledání takové náhrady škody a o tom bychom chtěli být informováni. To je jedna věc, která se týká pandemického zákona.

Další spadá do gesce nového pana ministra zdravotnictví a dotýká se otázky opatření. Jistě jste v médiích zaznamenali omezení setkávání, nejprve debatováno na dvacet a deset, poté dva a dva, se specifickou úpravou pro sporty. My máme za to, že to je právně velmi složitá záležitost, která není úplně tak jasná. Je to myslím zjevné i z toho nekonsenzu ústavních právníků kupříkladu a i správních právníků, kdy není úplně zjevné, jestli podle pandemického zákona můžeme omezit to, že se setkáte se svými rodinnými příslušníky. Jestli už je to tedy ta soukromá akce, kdy dochází ke kumulaci osob, nebo nikoliv. A na to bychom velmi chtěli znát právní názor pana ministra a konkrétní označení právníků, se kterými to konzultoval a kteří došli k jakému názoru, a samozřejmě také i určitou představu o tom, co se bude dít, pakliže nějaké podání k Nejvyššímu správní soudu napadne, a že ho velmi pravděpodobně napadne, a v případě, že by bylo rozhodnuto v neprospěch státu, v neprospěch vlády, tak jestli je si vědom všech konsekvencí, které jsou s tím spojené, například povinnosti k náhradě škody podle takového opatření. Takže to se týká otázky setkávání.

A poslední záležitost, která se týká pandemického zákona a opatření obecně, tak je plán rozvolňování. My jsme dlouhou dobu apelovali na vládu, aby představila jasný plán toho, kdy se bude rozvolňovat. Nemyslíme data, i my jsme v našem návrhu, tak jako například to bylo uděláno v Německu, nepracovali s konkrétními daty, ale s nějakými orientačními ukazateli a indikátory, a v tom našem plánu jsme například vždycky uvedli nejdříve toto datum. Pan ministr řekl, napsal - zapomeňte! Dobře, zapomenout na systém PES nebude zas tak těžké, ale chtěli bychom vědět, s čím přichází vláda dále, jaký je jízdní řád toho rozvolňování, nebo lépe návratu k normálu a co tedy máme očekávat. Můj návrh je tedy, abychom zítra v 18.30 projednali bod s názvem Informace vlády k pandemickému zákonu. O tomto bylo informováno politické grémium a pan předseda poslaneckého klubu ANO Faltýnek mě informoval, že je možno zajistit přítomnost paní ministryně financí a pana ministra zdravotnictví a že takto to podporuje. Tudíž věřím, že to bude bod informativní. Nejedná se o žádné interpelace, ale chceme znát, a nejenom my, ale i veřejnost, to, jak se bude rozvolňovat, jak půjde nahrazovat škodu nebo žádat o náhradu škody, jak je to s tím setkáváním a jaký je právní názor pana ministra.

Děkuji vám.

