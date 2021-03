Feri (TOP 09): Pan premiér vždy vyzobne nějaké téma a udělá z něj naprostou bramboračku

reklama

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře.

Maturity, mě mrzí, že tu není pan premiér, protože jsem mu chtěl osobně říci, že je to chaot, který svými mikromanažerskými zásahy vytvořil frustraci a nejistotu v životech desetitisíců studentů. Já věřím obecně, že se pravidla nemají měnit během hry. Ale ta situace, ve které jsme se ocitli, je mimořádná a bezprecedentní. To znamená pravidla se změnit musela. My jsme vyzývali pana ministra školství, aby pravidla představil, a on tak 28. ledna učinil. Zároveň jsme také chtěli, aby se vytvořily takové podmínky pro to, a na tom si myslím, že je obecná shoda, aby došlo ke zprovoznění škol, otevření škol, aby mohly nastoupit závěrečné ročníky k prezenční výuce za využití antigenního testování. To se ukázalo v současné epidemiologické situaci jako nerealizovatelné.

Já si myslím, že teď si ale pan ministr oproti svým předřečníků zaslouží pochvalu v tom smyslu, že během pár dnů připravil nějaké řešení, které bylo včera prezentováno, které se jeví být kompromisem a které může být nějakým východiskem pro tuto situaci.

To by do toho ovšem nesměl vstoupit pan premiér. Samozřejmě. Před týdnem otevřel téma úředních maturit. To je pro něj naprosto symptomatické, že si vždycky vyzobne nějaké téma, do toho se vloží. Ale taky je pro něj bohužel typické to, že z toho tématu udělá naprostou bramboračku. Zažili jsme to u mnoha dalších věcí. Třeba například i u očkování.

Najednou po týdnu pan premiér z úřední maturity couvá. Nevysvětlil proč, jestli to je tedy ten silný odpor ředitelů škol, nebo jestli je to odpor rodičů. Protože pan premiér se bohužel řídí tak, že nasliní prst, zdvihne ho a zkoumá, kudy fouká vítr. A teď zjistil, že to bohužel není směrem pro úřední maturity. No tak tedy představil verze tři. Představil je večer. Představil je na twitteru. A řekl, budou tři maturity. Skvělé. Ráno v osm hodin vystoupil v televizi a řekl, ten nápad vlastně byl jenom teoretický a byl špatný. Co to je? Co to je? To je něco naprosto neuvěřitelného. Proč to nenechá na panu ministrovi školství, jak bude vypadat maturita. Když tedy má nutkavou a naprosto nepřekonatelnou touhu se v tom babrat, tak ať to aspoň dělá za zavřenými dveřmi, a ne přes média. Protože jediné, co vytvořil, bylo to, že desítky tisíc studentů, kteří jsou samozřejmě frustrovaní, protože nemohou chodit do školy, nemohou se na tu maturitu připravovat, zároveň taky ten lockdown má zásadní vliv na lidskou/dětskou (?), tak najednou se domnívali, že bude úřední maturita, že je to přece jasné. Nedivme se jim, protože to přece říká ta největší ráže, říká to premiér té vlády. No, ale ne. Premiér vlády zařadil zpátečku a vytvořil z toho zase jenom obrovský chaos. Naprosto typické. Rok to tady říkáme. Mohl bych opakovat pořád stejný projev dokola. Rok to tady říkáme. Pořád jenom chaos. Do čeho se premiér vloží, tam je bordel.

Jde-li o to, co představil pan ministr školství, tak pojmenování... Ještě možná nejdřív pan zpravodaj říkal, že to řekl ve špatném pořadí, že nám to řekl až naposled. Tady si myslím ale, že to je správné pořadí, že se to nejdřív skutečně mají dozvědět ti studenti, kterých se to týká, ředitelé, učitelé, a Poslanecká sněmovna v tomto jednotlivém případě může počkat do dneška, projednáváme to, je na to dostatek prostoru. Ale to řešení je skutečně vyvážené.

Ale mě především zajímá, jaká je další perspektiva, protože na ten přenos se teď dívají studenti, maturanti. A víte, co jim řekl pan premiér přes média? Že se o tom, o těch úředních maturitách ještě pobavíme ve Sněmovně. To znamená, že část veřejnosti si myslí, že tady dneska budeme odhlasovávat úřední maturity. To je bomba. Pan premiér tady ještě k tomu ani není. Takže nevím, co tím myslel, že se o tom pobavíme ve Sněmovně. To je pro něj naprosto jako sprosté slovo, že se něco bude řešit ve Sněmovně, když Sněmovna je přece podle jeho mínění jenom žvanírna. A není tady. No tak co tady tedy máme řešit, když tady není jeden z hlavních aktérů, který vytvořil tady tu nezávidění hodnou situaci?

Čili ta perspektiva, věřím, že bude taková, že pan premiér se tady k tomu tématu už nebude vůbec vyjadřovat. Nebude. Nebude říkat, úřední maturitu nějak protlačím přes pana ministra Plagu. Prostě nějak to za každou cenu musí být, protože musíme být empatičtí a tak dále a tak dále. To přece takhle ta debata vůbec nestojí, že bychom nebyli empatičtí. My tu situaci chápeme. Na mě se ti studenti obracejí. Já tu těžkou situaci naprosto vnímám. Zřetelně ji vnímám.

A to, co představil pan ministr školství, je kompromis. Na to se dá připravit. Učitelé, si myslím, že s tím také souhlasí. Ředitelé s tím také souhlasí. Dá se s tím žít. Dá se s tím fungovat. Ale pan premiér už by se k tomu vůbec neměl vyjadřovat, protože jediné, co udělal, je chaos. Udělal to u maturit. Udělal to u mnoha jiných témat. A obávám se, že než koronavirus porazíme, tak to udělá ještě mnohokrát.

Děkuji vám.

