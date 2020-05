Ferjenčík (Piráti): Senátní verze je lepší, protože odstraňuje nulovou toleranci

reklama

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

My podpoříme ten senátní návrh samozřejmě, i pokud nebude přijat, tak podpoříme i ten vládní, protože ta změna je dobrá, protože prodlužuje kompenzační bonus i pro to další období. Takže rozhodně nenastane to, co se stalo u novely MOJE daně.

Každopádně mám zato, že ta senátní verze je výrazně lepší, protože odstraňuje jeden z největších problémů toho stávajícího systému, a to je nulová tolerance u souběhu se zaměstnáním. A podle mě to je prostě velká chyba, protože to dělá pocit velké nespravedlnosti u řady lidí, kteří mají za zaměstnání marginální příjem, drtivou většinu příjmu mají z činnosti na živnostenský list, a dneska dostávají nulovou podporu. Senát tam navrhuje hranici deset tisíc. Za nás to je přijatelný kompromis. Umíme si představit ty hranice různě. Třeba na úrovni minimální mzdy nebo na hranici půl úvazku. Ale je to aspoň nějaký kompromis a vstřícný krok k lidem, kteří jsou dnes trestáni za to, že k živnostenskému listu si ještě přivydělávají nějakým malým zaměstnaneckým přivýdělkem.

To je za nás zásadní důvod, proč podporujeme tu senátní verzi.

Právě jsem se vrátil z Parlamentu.

