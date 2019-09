Ferjenčík (Piráti): Výnosy EET si vláda nepokrytě vymýšlí

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, paní ministryně hovořila o tom, že z EET se stalo nějaké politikum. Ale ve skutečnosti to tak není. Ten spor je podle mě věcný. Tam jde o to, jestli chceme, nebo nechceme několika stovkám tisíc lidí zasáhnout negativně do života, nebo nechceme. Ale současně z EET se stal určitý symbol. Symbol toho, že stát se soustředí na šikanu těch malých a kašle na úniky těch velkých. Ostatně tahle vláda to přímo symbolizuje i tím, jak sama funguje. Když na Čapím hnízdě se udělá daňový únik za 270 miliónů resp. 270 miliónů se tam vypere za reklamu, aby se z toho nemuseli platit daně, tak to tady paní ministryně financí zamete pod koberec. (Ministryně financí mimo mikrofon od stolku zpravodajů: Co si to dovolujete?) Ale když hovoříme o tom, jestli má mít každý živnostník i na vedlejšák v celé republice nějaké pokladny, tak to najednou je vláda hrr, aby se na ně došláplo. EET se stalo symbolem této šikany. A současně je to poslední kapka. Těch problémů je daleko víc. U nás je extrémně obtížné přejít z garážového podniku do plného úvazku. Prostě když člověk začíná třeba na rodičovské dovolené podnikat a třeba pak ta paní se snaží přejít na půlúvazek nebo na plný úvazek, ta byrokratická zátěž je tam obrovská. Ale EET je symbol toho, že politici místo toho, aby tyhle problémy řešili, tak místo toho navalují další a další povinnosti, často zbytečné. Proč zbytečné? Protože výnosy EET si vláda nepokrytě vymýšlí. To nemá žádnou oporu v datech. Ostatně v oborech bez EET výběr DPH roste rychleji než v oborech s EET. Takže ta čísla, kterými vláda operuje, vůbec nedávají smysl. Prostě si je vymýšlí.

A co se týče té třetí a čtvrté vlny, tak tu ještě není vůbec možné reálně kontrolovat. Prostě to, jestli někdo má, nebo nemá EET pokladnu, a to, jestli vydá, nebo nevydá účtenku, jsou dvě diametrálně odlišné věci. Tenhle základní argument vláda úplně ignoruje. Zatímco v restauraci může sedět kontrolor a dívat se, jestli když někdo u kasy platí, jestli se to objevilo v tom systému - mimochodem kontroloři dávají pokuty i lidem, kteří to pošlou do toho systému, akorát nevydají účtenku, což je taky úplně na hlavu postavené - tak ten kontrolor v restauraci aspoň může fungovat, zatímco zahradníka, instalatéra, malíře pokojů a spoustu dalších řemeslných profesí a svobodných povolání není možné tímhle způsobem kontrolovat. Proto je úplně nedomyšlené zavádět tu třetí a čtvrtou vlnu.

A když se bavíme o těch grafech podpory atp., tak jeden důležitý graf je taky, jak se propadla podpora živnostníků pro hnutí ANO. To byli lidi, kteří v roce 2013 věřili, že hnutí ANO pro ně přinese spravedlivější stát, kde bude jednodušší podnikat, a místo toho na ně navalili další a další povinnosti, takže ta podpora pro ANO u živnostníků klesla na polovinu. Tak to jsou ty věcné důvody, proč Piráti rozhodně podpoří zamítnutí EET.

Další věci. Papírový režim je naprosto nefunkční. To prostě není systém, který by mohl fungovat. Vy jste to navrhli schválně tak, aby to prakticky nikdo nepoužíval. Je tam úplně nesmyslné opatření, kde musí živnostník každý den vypisovat úhrn tržeb do nějaké tabulky, kterou pak bude jednou za tři měsíce posílat na úřad. Je tam nesmysl, že zakazujete živnostníkům, aby si tiskli účtenky sami.

Je to úplně nedodělané, ten off-line režim. Takže opatření, které mělo nějaký potenciál těm nejmenším pomoci, tak proto, že jste se vykašlali na jakoukoli věcnou debatu a protože jste zamítli všechny pozměňovací návrhy, které jsme podávali my nebo ODS a další opoziční strany, tak kvůli tomu je ten papírový režim naprosto nepoužitelný.

Další věc: EET nemá žádnou přidanou hodnotu pro své uživatele. Nikdo není motivovaný tím, že by mu EET nějak pomáhalo, že by mu zjednodušilo daně. Že by měl nějakou slevu, že by měl jakoukoli výhodu z toho, že na něj stát uvalil tuhle povinnost. Prostě je to jenom další buzerace navíc, ale nic to těm provozovatelům, těm podnikatelům nepřináší. To je strašná chyba. Místo toho, abyste se soustředili na to, jak dát EET nějakou přidanou hodnotu, aby aspoň ti uživatelé, co už ho mají, aspoň si říkali: Něco z toho mám, stát mi něco zjednodušil, teď tenhle papír nemusím posílat navíc - tak místo toho akorát rozšiřujete EET na další povolání a i tu paušální daň, kterou my třeba podporujeme, tak chystáte nesrovnatelně pomaleji než rozšiřování EET. EET je teď před posledním hlasováním, zatímco paušální daň dneska není ještě ani ve Sněmovně, že já si myslím, že se do konce volebního období ani nestihne při tom, jakým tempem vy na těch návrzích pracujete.

A poslední věc: EET je z hlediska rozpočtu státu a ekonomiky státu naprosto marginální otázka. I kdyby platila ta čísla, která si myslím, že si vymýšlíte, tak jde o jednotky miliard korun. Zvlášť u třetí a čtvrté vlny. Tak jde o jednotky miliard korun. Zatímco tady máme odliv kapitálu 400 mld. korun ročně, máme tady velké korporace, kde si nejsme schopni došlápnout na transfer pricing. Přímo předseda vlády dělá přes Čapí hnízdo daňové úniky a prostě takováhle je situace. A vy místo toho veškerou svoji politickou energii věnujete na to, abyste na sílu protlačili EET bez jakékoli debaty s opozicí. A to je prostě strašně špatně. Proto Piráti budou hlasovat pro zamítnutí tohoto nedomyšleného zákona.

Děkuji za podporu. (Potlesk poslanců pirátské strany.)

