Ferjenčík (Piráti): Žádné obstrukce u EET neproběhly

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl stručně reagovat na paní ministryni Schillerovou. Za prvé ptala jste se, kde je problém. Tak ten problém je v tom, že s paní ministryní Maláčovou si posíláte dopisy. To já považuji za velký problém. Lidi, co sedí vedle sebe v lavici a potřebují vyřešit nějaký problém, tak když ho chtějí vyřešit, tak si nepošlou dopis, ale domluví se. Když se nedomluví, tak to vezmou na vládu a zkusí se domluvit na vládě, když se nedomluví na vládě, tak to zkusí ve Sněmovně. Ale vy místo toho si posíláte dopisy. Tak to je ten problém.

A potom jsem chtěl reagovat na ten nesmysl o obstrukcích u EET. Žádné obstrukce u EET neproběhly. Bylo předloženo mnoho pozměňovacích návrhů z toho důvodu, že zavádění EET u celé řady oborů je úplně absurdní, zavádění EET u chovatelů velbloudů je prostě nesmysl. A dneska jsme to tady odhlasovali. My jsme teda byli proti EET pro chovatele velbloudů, koalice byla pro, nicméně pokusili jsme se vám ukázat, jak strašně absurdní byrokratické opatření zavádíte pro obory, kde ve skutečnosti nemůže pomoct výběru daní, ale ještě mu uškodí, protože třeba část, se kterou se zruší (?), kamenolomy přestanou prodávat hotově kámen malým odběratelům, například. Tohle kvůli EET hrozí. A označovat to za obstrukci mi přijde úplně sprosté.

Mikuláš Ferjenčík Piráti

Právě jsem se vrátil z Parlamentu.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Nacher (ANO): Mě skutečně zvedla ze židle slova typu nejistota, destabilizace... Ministryně Schilerová: Historicky jsme dali do sociálních služeb nejvíc Bartošek (KDU-ČSL): Bez změny zákona o sociálních službách se tento scénář bude opakovat každý rok Rakušan (STAN): Už musí přestat doba, kdy stát přenáší odpovědnost na kraje

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV