Fiala (ODS): 5x k diskusi o superhrubé mzdě

5x K DISKUSI O SUPERHRUBÉ MZDĚ

1. Prý jsme otočili a podporujeme Babiše. Zrušení superhrubé mzdy máme ve volebním programu. Slíbili jsme to lidem a ti nás s tím zvolili v roce 2017 do PS. Návrh jsme předložili 8. 8. 2018, premiér to opakovaně shazoval ze stolu, ačkoli to má vláda v programovém prohlášení. Opravdu je ODS ta, která v tomto případě otočila?

2. Prý na to není správný čas. Podle některých na to není správný čas nikdy. Ani když rozpočty rekordně rostou - například posledních 5 let, kdy byl příjem státu větší skoro o 400 miliard (!) oproti roku 2014. Ani když je zle a ty peníze opravdu lidem pomohou ve špatných časech. Podle této logiky bychom daně nemohli snížit nikdy.

3. Prý je to rozpočtově nezodpovědné. To říkají stejní politici, kteří do rozpočtu v ten samý den zaťali podobnou sekeru v podobě odpočitatelné položky na poplatníka. Tak buď se má šetřit, nebo pomáhat lidem. Položka na poplatníka je odpovědná, snížení daní nikoliv? Opravdu? My jsme podpořili obě formy pomoci lidem, protože jsme přesvědčeni, že je to správné a přínosné pro všechny - lidé ty peníze do ekonomiky vrátí. Víc peněz lidem a nechat na jejich rozhodnutí, jak je použijí – to přece taky znamená, že méně bude muset pomáhat stát.

4. Prý si to rozpočet nyní nemůže dovolit. Toto může říct jen někdo, kdo věří, že nějaký rozpočet teď existuje. Nikdo netuší, jaký bude deficit letos, nikdo netuší, jaký bude deficit příští rok. Letošní návrh rozpočtu je cár papíru a když si mám vybrat, zda podpořím lidi tím, že jim nechám v peněženkách o 20 000 korun více, nebo budu "zachraňovat" fiktivní rozpočet, který nakonec bude vysávat Agrofert a vynálezy ministryně Maláčové, vybírám si první možnost.

5. Prý máme navrhnout, kde stát ušetří. Samozřejmě! Děláme to každý rok. Zrušení superhrubé mzdy sníží příjmy rozpočtu o 60-80 miliard ročně a odrazí se tak na rozpočtech obcí a měst. Pro jejich kompenzaci navrhneme využít na investice 182 miliard z Fondu obnovy EU, které mají přijít v příštích dvou letech Pro kompenzaci výpadků samospráv jsme hlasovali již tento pátek a budeme je samozřejmě navrhovat i v budoucnu. V posledních letech měla vláda v rozpočtu každý rok (!) o zhruba 100 miliard navíc proti předcházejícímu roku. Každý rok! Že přitom nemáme na snížení daní? Díky tomu, že peníze necháme lidem, ekonomika zpomalí méně a rychleji se vrátí růst. A když bude růst, tak bude potom vyšší i příjem rozpočtu. Někteří komentátoři se mýlí - my peníze ze státního rozpočtu tímto krokem nevydáváme, stát jich jen méně dostane. A tím pádem se bude muset chovat hospodárněji, rozumněji, neutrácet na nesmysly, na živení byrokracie a nekonečných dotací. Tam je obrovský prostor na šetření a my ho znovu ukážeme, jako to děláme každý rok. Pokud pro to ještě letos nebudeme mít většinu a stát bude nadále rozhazovat, příští rok po volbách to dáme do pořádku. Můžete se spolehnout.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



