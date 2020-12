Fiala (ODS): Jsou i jiné modely, ale žádné jste nepřipravili

reklama

V první faktické poznámce jsem reagoval na ty vývody pana ministra obecnější a teď k tomu Brnu. Děkuji kolegovi Holomčíkovi, že už některé věci vysvětlil, ale ministrovi kultury musím připomenout, že tady máme i instituce celostátního významu s obrovským kulturním přesahem toho konkrétního města, a ten systém financování je dlouhodobě nastaven tak, že to leží na bedrech těch měst. Ale to není jednoduché a je to dlouhodobě nezvládnutelné.

A já se tedy ptám vás a i vašich koaličních partnerů, proč jste s tím za tu dobu, co spravujete svůj rezort, váš rezort teď, něco neudělali. Vždyť tady existuje spousta dobrých návrhů a modelů, jak to vyřešit. Například když se podíváte do okolních zemí, tak takové instituce, jako je třeba Národní divadlo v Brně nebo Filharmonie v Brně jsou často financovány tak, že třetinu platí město, třetinu platí země nebo kraj, třetinu platí stát. Existuje spousta variant, jak toto nastavit. Neudělali jste nic, necháváte to na těch městech. Není to jenom problém Brna, je to problém třeba i Ostravy, a to prostě dlouhodobě nejde zvládnout. A ten požadavek, se kterým se na vás obrátily nebo na stát Brno a Ostrava, aby stát převzal financování institucí, které třeba nesou v názvu slovo národní, ten požadavek mně připadá naprosto logický.

Nestrašte tady, že se to dostane z rukou Brňanů a že to bude horší. No samozřejmě, že to nebude horší, jenom za to převezme odpovědnost, za to financování, stát. Jsou i jiné modely, ale žádné jste nepřipravili, necháváte to na těch městech a to dlouhodobě nelze zvládnout. A tady nejde o Brno, o Ostravu. Tady jde o českou kulturu, o její financování byste se měl starat a ne to tady používat k ideologické válce s Občanskou demokratickou stranou. To není seriózní.

