Fiala (ODS): Po dlouhých letech se najednou očekává, že se najdou úspory

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády,

já jsem se přihlásil jako předseda ODS s politickým projevem, ale dovolte mi jednu poznámku upřesňující na úvod z pozice místopředsedy Poslanecké sněmovny. V případě projednávání státního rozpočtu stanoví jednací řád trošku jiný postup, takže teď ve druhém čtení vedeme pouze podrobnou rozpravu. Říkám to proto, že někteří jste se hlásili do obecné i pan poslanec Onderka mluvil o tom, že se potom přihlásí v podrobné - prosím, upozorňuji všechny, teď jsme v podrobné a vedeme ve druhém čtení pouze podrobnou rozpravu.

Já jsem se přihlásil s několika poznámkami, respektuji formát podrobné rozpravy a určitě širší politickou řeč si nechám na třetí čtení. Ale přece jenom mezi prvním a druhým čtením se něco událo, co má dopad na státní rozpočet, a proto pár obecnějších poznámek. Musím přiznat a vy to víte, že rozpočty minulých let nepřinášely, tak jak se projednávaly tady v té sněmovně, pro nás z Občanské demokratické strany, pro nás, které bych označil ve věci rozpočtu za ekonomické liberály, tak nepřinášely žádnou velkou radost. Proč, to je asi jasné. Rozpočty tak, jak tu byly předkládány, nevyužívaly to unikátní dlouhé období vysokých ekonomických růstů pro nějaké silné impulsy, ale pořád víc a víc peněz od daňových poplatníků se využívalo na provoz státu, na různé výdaje, někdy i na uplácení voličů nebo konkrétních voličských skupin.

Současně nebylo využito období velkého a dlouhého ekonomického růstu na nějaké masivní investice do infrastruktury. Podívejte se, jak vypadají naše silnice, podívejte se na investice do vzdělání, do vědy, výzkumu. Na jedné straně se mávalo v ruce nějakými plány investic za osm bilionů korun, ale na druhé straně se podepisovaly rozpočty, kde se investice v poměru k HDP nepohybovaly ani v té výši jako během ekonomické krize. A nezapomeňme taky, že už ten letošní rozpočet ještě dřív než přišla pandemie se dostával do problémů. Ta pandemie to nějakým způsobem překryla; nechci říct, že vláda má v tomto směru štěstí, ale kdyby tu ta krize, kterou procházíme, nebyla, tak na konci tohoto roku bychom tady měli vládu, která nevyužila období vysokých ekonomických růstů k tomu, aby tu byly silné investiční výsledky, aby se snížily daně, aby tu byly udržitelné vládní výdaje. A já se tomuto moc nechci věnovat. Nebudu tady líčit hříchy vlády - myslím si nakonec, že toto je poslední rozpočet, který tato vláda sestavuje. Ale chci zmínit dvě věci, které v souvislosti s jednáním kolem rozpočtu a státních financí považuji za dobré zprávy, tedy dvě dobré zprávy.

První dobrá zpráva: před dvěma týdny jsme v Poslanecké sněmovně schválili snížení daní pro 4,5 mil. zaměstnanců. A já doufám, že tento příběh dotáhneme do úspěšného konce. A pojmenuji to pravými jmény, to opravdu není žádný strašák, žádná katastrofa, naopak, je to dobrá zpráva - vláda si vezme od lidí méně peněz, nechá jim více peněz. Lidé budou mít vyšší příjmy. To je dobrá zpráva, podle mne dobrá zpráva ze všech možných hledisek. Druhá dobrá zpráva je, že z nějakého tajemného důvodu, který se nedá úplně racionálně vysvětlit, toto rozhodnutí Poslanecké sněmovny vyvolalo obrovskou starost velké části mediálního i politického prostředí o výši deficitu státního rozpočtu. Ano, je to určité tajemství. Všimněme si: 500 miliard deficit, který vláda schválila, nebo vládní většina pro letošní rok. Navržených 320 miliard deficitu na příští rok. Ani téměř bilionový deficit, který je plánován v souběhu těch čtyř let na příští tři roky, tak nic z toho nevyvolalo takovou mediálně politickou bouři jako najednou těch několik desítek miliard, o které má mít státní rozpočet peněz méně, ale ne proto, že se někde poztrácí, ne proto, že se vydají za nesmysly, ale proto, že se nechají lidem. A čtyři a půl milionu lidí bude mít vyšší příjem o sedm procent. Poznají to už v únoru. To si myslím, že je opravdu velmi velmi dobrá zpráva.

No ale v čem tedy spočívá ta dobrá zpráva, když jsem říkal, že to vyvolalo takovou obrovskou mediální pozornost a starost? Já tu dobrou zprávu vidím v tom, že se najednou po dlouhých letech při projednávání státního rozpočtu očekává, že se najdou úspory. Že se bude nějak škrtat, že se najdou rozumné úspory v nerozumných a neefektivních nebo ve výdajích, které nejsou úplně nevyhnutelné. A toto je vlastně unikátní situace, nová situace a myslím, že jako předseda Občanské demokratické strany to mohu posoudit, umím to i ocenit, protože my jsme tady v posledních letech dávali vytrvale návrhy, jak uspořit, jak se zbavit některých výdajů, které považujeme za zbytečné, nesmyslné, nadbytečné. Byly to návrhy ve výši 40, 50 mld. každý rok. Loni jsme tady navrhovali, jak uspořit 46 miliard, předloni 40,5 miliardy. A musím říct, že nikoho to za zdmi tohoto sálu - nemluvím o poslankyních a poslancích a členech vlády - ale za zdmi tohoto sálu nikoho to moc nezajímalo, nikdo to moc neoceňoval.

Letos je to jiné, takže samozřejmě i letos moji kolegové takové návrhy předloží, návrhy na úspory ve výši desítek miliard korun a my se tady budeme ucházet o podporu. Doufám v podporu rozpočtově odpovědné Sněmovny. A ta pozornost, která je těm úsporám a rozpočtové kázni věnována, jistě přispěje k tomu, že dojdeme k nějakému dobrému řešení. A my budeme navrhovat, moji kolegové budou vystupovat s konkrétními návrhy, abychom ty peníze potom použili na splácení státního dluhu. Ty peníze, které ušetříme. A zároveň bych věřil, že očekávám, že svůj díl práce udělá každý. Nejenom Občanská demokratická strana, ale že i další aktéři budou přicházet s úsporami a s návrhy toho, kde se dá ušetřit. Oslovuji tady v tomto případě především nebo na prvním místě vládu, pana premiéra, paní ministryni financí, protože je potřeba, aby vláda přicházela s návrhy úspor a je to i vládní odpovědnost. Jak jsem říkal, my přijdeme s desítkami miliard úspor, ale to je jen začátek. A když se k tomu přidají další a když se k tomu přidá vláda, tak budeme moci dosáhnout dobrého výsledku.

Abych měl nějaký tip pro vládu, kde by se třeba dalo začít, tak ukážu jednu tabulku. (Ukazuje.) Je to tabulka Ministerstva financí, kterou zpracovalo Ministerstvo financí a tady s tím návrhem nebo s tímhle řešením vystoupili na tiskové konferenci v únoru 2019 paní ministryně financí, pan premiér a říkali, že v roce 2020 je možné omezit počet úředníků zhruba o 10 %. Tady ta tabulka je, to jsem nezpracoval já. Takže kdyby se k tomuto vláda přihlásila, k tomu návrhu z února 2019 a teď jsme ho nějak realizovali, tak se určitě posuneme dál. Ale já skutečně vládě neříkám, kde ty škrty má ona sama hledat. My ukážeme, kde my vidíme úspory, kde se dá podle nás ušetřit. A jenom tak nějak předpokládám, že se k tomu přidají i další. Takže dámy a pánové, tady je nějaký návod, kde by se dalo začít a já se těším na návrhy úspor. Určitě Občanská demokratická strana je připravena spoustu dobrých návrhů, vašich návrhů, podpořit. A kdybyste třeba s nějakými úsporami silnými nepřicházeli, tak vás prosím, abyste v zájmu rozpočtové odpovědnosti podpořili návrhy Občanské demokratické strany.

Děkuji za pozornost.

