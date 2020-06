Fiala (ODS): Jsou okamžiky, kdy tu má být vláda zastoupena premiérem

reklama

Děkuji. Velmi krátká reakce.

Já určitě nepatřím k těm, kteří by neustále vykřikovali, že tu nejsou členové vlády. A rozumím tomu, co členové vlády dělají a že tady v každé chvíli všichni být nemohou. Ale jsou okamžiky, a to je potřeba si říct a měli bychom si to uvědomit všichni, ať jsme z jakékoliv politické strany, kdy prostě tu má být vláda zastoupena svou hlavou, premiérem, a kdy tu má být většina ministrů. Příkladem může být třeba první čtení státního rozpočtu, nejdůležitějšího zákona pro vládu ve chvíli, kdy tu není premiér, já to považuji za zcela nepřijatelné a neuctivé.

Tak tolik jenom na vysvětlenou a k tomu, jak jste, pane poslanče Hájku, prostřednictvím pana předsedajícího vás oslovuji, zmínil ten první bod a že přece je to dostatečné - no já nevím, jestli je toto dostatečné zastoupení. Víte proč? Já jsem si přečetl vyjádření prvního místopředsedy této vlády, který se velmi kriticky vyjádřil o ministrovi Vojtěchovi. Řekl: Ten to nezvládá, ten měl odstoupit, nebo něco podobného. Také jsem si přečetl, všichni víme, že náměstek Prymula, který se podílel na zvládnutí první vlny pandemie, je teď nějaký stínový ministr, nebo jak se ta funkce jmenuje, na úřadu vlády u pana premiéra. Takže když se bavíme o vyhodnocení průběhu první vlny pandemie koronaviru na území České republiky, tak jenom když poslouchám výroky jednotlivých členů vlády a kroky pana premiéra, tak pokládám za naprosto logické, aby ten, kdo se z toho celého zpovídá, byl předseda vlády České republiky.

Mně to nestačí! Já nevím, jakou teď má pozici pan ministr Vojtěch, nevím, jestli se vláda vůbec dívá na to pozitivně, že to bylo zvládnuto, nevím, jakou roli tam teď hraje pan bývalý náměstek Prymula atd. A máme-li se bavit o tom, jak jsme to zvládli, jak budeme připraveni na druhou vlnu, tak bez těchto odpovědí ta debata do jisté míry ztrácí smysl. Proto bych třeba chtěl, aby tu byl předseda vlády.

