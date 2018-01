Fiala (ODS): Máme velkou šanci na změnu prezidenta

Dlouhodobým politickým cílem ODS je, aby Miloš Zeman nepokračoval ve funkci prezidenta republiky. Vidíme, že voliči svými hlasy poslali do druhého kola Jiřího Drahoše, který má šanci Miloše Zemana porazit. Jiřímu Drahošovi jsem již poblahopřál k postupu do 2. kola. Oceňuji i to, že někteří kandidáti, kteří nepostoupili do 2. kola, mu již vyjádřili podporu. Vyzývám občany, aby přišli také v druhém kole k prezidentské volbě a jasně rozhodli. Máme velkou šanci na změnu ve funkci prezidenta České republiky.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

autor: PV