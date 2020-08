Fiala (ODS): Myslím, že jsme během léta odvedli dobrou práci, abychom chránili volební právo

reklama

Zítra se po krátkých politických prázdninách setkáme v Poslanecké sněmovně na mimořádné schůzi. Budeme jednat o změnách ve volebním zákoně. Díky našemu tlaku se podařilo vyjednat podobu, kterou nyní můžeme s klidným svědomím podpořit.

Připomenu, jaký byl původní postoj vlády: kdo dostane koronavirus, musí do karantény, a kdo bude v karanténě, nesmí volit. Toto ale nebylo dlouho udržitelné, tak potom vláda vymýšlela varianty s různými volebními zprostředkovateli, což podle mnoha expertů odporovalo ústavě a bylo s tím spojeno vysoké riziko zneužití. Myslím, že jsme jako ODS v této věci během léta odvedli dobrou práci, abychom chránili volební právo. A také jsme do návrhu prosadili, aby členové volebních komisí dostali za své občanské úsilí větší kompenzaci než dosud. Vláda s námi jednala, dohody jsme dosáhli a snad to zítra dobře dopadne.

Do Sněmovny ale půjdeme i s vlastními iniciativami. Předložíme návrh, abychom v rámci mimořádné schůze jednali o situaci v Bělorusku. Je dobře, že předseda vlády oznámil na Twitteru svoji pozici. Ale ocenil bych nějaké pokračování. Ministři zahraničí EU připravují sankce proti představitelům běloruského režimu. Sankce proti představitelům Lukašenkova režimu, kteří falšovali volby a kteří jsou zodpovědní za masivní represe vůči občanům, jsou nutné. Ale Bělorusové si zaslouží kromě tvítu premiéra i oficiální politickou podporu českého státu - to chceme udělat prostřednictvím Poslanecké sněmovny. A namístě by byla i další podpora tamní občanské společnosti, včetně záruk pro pronásledované, že se mají dočasně kam uchýlit, kdyby to bylo nevyhnutelné - přivítal bych nějaké záruky a nabídky vlády v tomto směru.

Nakonec přijdeme taky s jedním návrhem, který představíme až zítra. Nyní vás mohu zatím jen ujistit, že kdyby náš návrh vládní koalice zítra pustila do dalšího jednání, pomohl by velkému množství lidí... Protože to je naše politika!

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



