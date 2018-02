Fiala (ODS): Předseda ANO ani zdaleka nevyčerpal všechny možnosti

Ještě jednou se vrátím k vyjádření předsedy vlády v demisi, který dnes znovu připustil konání předčasných voleb. Tak si připomeňme pár věcí:

Dodatek k memorandu o lithiu, o kterém se předseda vlády dozvěděl z médií - přitom jde o "kauzu", na níž postavil kus své předvolební kampaně.

Vzájemná veřejná obviňování ministryně Šlechtové a ministra Stropnického ohledně ministerstva obrany - kdo je neschopný, kdo zbabělý, a v jakém stavu je vlastně tento resort po čtyřech letech odpovědnosti ANO.

Toto je ten politicky jednobarevný tým, který všem ukáže, jak se to dělá? Kde se nikdo zbytečně nehádá a vše je pod správnou manažerskou kontrolou?

Vedle toho úplné selhání při vyjednávání o většinové vládě, kterou hnutí ANO vlastně ani nechce.

A řešením na toto všechno mají být předčasné volby? A budeme je dělat do kdy? Dokud hnutí ANO nezíská dost hlasů na jednobarevnou vládu? Nebo dokud nezíská ústavní většinu?

Na to je potřeba říct jasné ne! A doufám, že tuto hru lidé prohlédnou.

Chci upozornit předsedu vlády v demisi - ale i občany, které zahrnuje „komplimenty“ typu, že důležitější něž důvěra sněmovny je pro něj důvěra veřejnosti -, že tři měsíce se o žádnou většinovou vládu s důvěrou PS ani nepokusil. Od prezidenta Zemana dostal volnou ruku dělat si, co chce, a podle toho i postupoval. Nyní poslední dva týdny předvádí jakési vlažné jednací tanečky s komunisty a snaží se uhodnout, co by asi preferoval znovuzvolený prezident Zeman.

Je to nepoctivá hra vůči občanům. A nezodpovědná vůči České republice. I vůči voličům ANO.

Na jedné straně předseda vlády v demisi vydírá spoluprací s komunisty. A zároveň vyhrožuje předčasnými volbami. Přitom cíl je jediný: udržet, prodloužit a za každou cenu zajistit jednobarevnou vládu ANO. Něco, na co hnutí ANO nedostalo mandát ani od svých voličů. A v takové podobě ani nebude moci plnit žádný alespoň trochu ambiciózní program.

Předseda vlády se často ptá - a co máme dělat, když s námi nikdo nechce? Odpovídám - seriózně jednat. Představit plán a jednat.

Jsem totiž přesvědčen, že je možné a je reálné vytvořit většinovou demokratickou vládu. I bez komunistů a SPD. Samozřejmě, ne jako absolutistický projekt, kde všechno stojí a padá s jedním člověkem a kde jsou všichni ostatní jen fíkovým listem, doplňkem, tichým společníkem. Předseda ANO ani zdaleka nevyčerpal všechny možnosti. Zatím pouze manévruje a uhýbá, ve skutečnosti žádné jednání ještě ani nezahájil.

Pokud se předsedovi ANO nepodaří získat důvěru ani na druhý pokus, pověření by měl dostat někdo jiný. Hnutí ANO vyhrálo volby, má být podstatnou součástí vlády - a takovou vládu je možné a reálné sestavit. K předčasným volbám není důvod.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Nepřirozená a nezdravá Zemanova koalice. Toto o ní sepsal lídr opozice Petr Fiala A jak dál, pane Babiši? Obeznámený komentátor odhaduje, co se bude dít kolem sestavování vlády, a je to velmi překvapivé Babiš varuje: Jestli druhá vláda nedostane důvěru, můžou být na podzim předčasné volby Občanští demokraté chtějí živnostníkům navýšit jejich paušály. Nevylučují ani jednání s Babišem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV