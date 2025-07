„Ty vol* už zase.“ Rakušan nadbíhá homosexuálům, sklízí nadávky

Rakušan znovu zahrál na citlivou voličskou strunu. V pondělí zveřejnil na síti X příspěvek připomínající, že do voleb zbývá 67 dní. Odkazoval v něm především na téma manželství pro všechny.

„Do voleb zbývá 67 dnů. Rozhodnout v nich můžete mimo jiné o tom, jestli náš stát bude lidi dál dělit do dvou kategorií, pokud jde o možnost vstoupit do plnohodnotného manželství. Já myslím, že čas na skutečné manželství bez ohledu na to, koho milujete, už dávno nastal,“ napsal ministr vnitra.

Dodal, že v tomto volebním období podle něj udělali k rovným sňatkům důležitý krok a nyní „je čas sebrat odvahu a dotáhnout to do konce“.

V… pic.twitter.com/IZ5hodv7LQ — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) July 28, 2025

Pod Rakušanovým příspěvkem se okamžitě rozproudila ostrá debata. Mnozí komentující dali najevo, že podle nich by měl ve volební kampani řešit jiné, palčivější otázky.

Jedna z komentujících reagovala ironicky: „Ano, přesně tohle jsou teď priority a klíčová témata k řešení,“ napsala.

Komentátor Petr Holec obrátil Rakušanovu vlastní slovní výbavu proti němu. „Ano, za 67 dnů rozhodneme, že navždy skončí dělení lidí vaším režimem do dvou kategorií podle toho, na jaké straně stojí,“ napsal s odkazem na přístup vlády.

Do diskuse se zapojil i další komentující, který svůj vzkaz formuloval bez obalu: „Já jsem skromný, mám jen málo přání, jedno z nich je, abyste po volbách zmizel z politiky.“

Do debaty se zapojil i uživatel, který Rakušanovi vyčetl, že místo řešení reálných problémů věnoval čas konfrontacím. „Místo toho, abyste něco řešil, jste radši jezdil s dezolátama po republice a snažil se omezovat svobodu občanů,“ napsal.

S vládou se rozloučil po svém. Rakušana i jeho kolegy označil za klauny a přidal i srovnání s opozičním lídrem: „Babiš je aspoň vtipný, když blábolí. Chybět mi nebudete,“ uzavřel.

„Jsou daleko důležitější témata, co se týká zdravotnictví, školství, důchodů – ale to je ticho po pěšině,“ napsal jeden z komentujících. Rakušanovi zároveň připomněl, že na prosazení manželství pro všechny měli celé volební období: „Na prosazení sňatků pro všechny jste měli čtyři roky a podle vašich slov jste udělali jeden krok. S vámi už může soutěžit tempo výstavby dálnic.“

Ani následující komentující už neskrýval frustraci. Krátce a nevybíravě napsal: „Ty vole, už zase. Zmiz už. Nemáš v politice co pohledávat,“ vzkázal Rakušanovi.

Namísto liberálních témat se objevily v reakcích návrhy na alternativy: „Raději místo tlačení LGBT kravin a zhoubného liberalismu obecně řešte a propagujte princip subsidiarity, regionalismus a decentralizaci. To je jediné, co vás odlišuje od jiných stran – tak na to nezapomeňte,“ uvedl přispěvatel do diskuse.

Předseda hnutí STAN a ministr vnitra Vít Rakušan se nedávno ostře vymezil vůči svému koaličnímu kolegovi, předsedovi poslaneckého klubu ODS Marku Bendovi. Ten totiž prohlásil, že manželství pro všechny není pro Českou republiku prospěšné.

Rakušan na sociální síti X označil právo na rovnoprávné manželství za základní lidské právo a ujistil, že za něj hodlá dál bojovat: „Některé otázky už si prostě nekladu. Manželství má být pro všechny a budu za to bojovat dál, protože to mělo být schválené už dávno. Každý by si měl svobodně žít, s kým chce, protože tím nikomu neubližuje. Ani Marku Bendovi,“ napsal Rakušan.

Marek Benda ve svém výroku uvedl, že se podle něj „z lidských práv stává nová hračka“ a že zavedení manželství pro všechny by České republice neprospělo.

Návrh zákona na umožnění manželství pro všechny, tedy i pro stejnopohlavní páry, prošel Sněmovnou v červnu 2023 prvním čtením, ale v únoru 2024 byl ve třetím čtení nahrazen kompromisem – rozšířenými právy registrovaného partnerství, nikoli plným manželstvím.

Vedlejší novela nyní umožňuje partnerům registrovaného svazku prakticky všechna práva manželů kromě názvu „manželství“ a možnosti společného osvojení dítěte a vstoupila v platnost od 1. ledna 2025, ale plnohodnotné manželství dosud neprošlo.

