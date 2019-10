Fiala (ODS): Setkání nepochopitelného s neuvěřitelným

V posledních dnech jsme byli opět svědky setkání nepochopitelného s neuvěřitelným. Ale podařila se i dobrá věc.

Ve čtvrtek ve sněmovně poslanci ANO dlouho mluvili o tom, v čem se vyznají úplně nejlépe – v řízení ČT. Kritizovali generálního ředitele za střet zájmů, protože s galerií své manželky uzavřel smlouvy za "nehorázných" 2500 korun. Ano, čtete dobře, za 2500 korun. Musím uznat, že o obřích střetech zájmů musí v ANO něco vědět, hlavně jejich předseda. Tam jde ovšem o stovky milionů. V tomto případě bych řekl, že kromě střetu zájmů je to ještě i obrovské pokrytectví.

Když už jsme u střetů zájmů - média tento týden přinesla i zprávu, že zeť ministryně Schillerové byl součástí jakési mafiánské chobotnice, která mimo jiné zajišťovala vyhýbání se placení daní. Ani se tady se nejedná o 2500 korun, ale o stovky milionů. Neřešil bych tu nějakého zetě, kdyby jeho tchýně nebyla nejprve v čele Finanční správy a později dokonce v čele celého ministerstva. V normálních poměrech by toto úplně stačilo na to, aby byla ministryně Schillerová postavena mimo službu, minimálně dokud se celá kauza nevyšetří. Zvlášť když máme historickou zkušenost s A. Schillerovou, která zametala pod koberec podezření německých vyšetřovatelů ve věci daňových podvodů jejího šéfa A. Babiše. I proto jsme ministryni Schillerovou vyzvali, aby z ministerstva do vyšetření kauzy odešla. Můžete hádat, zda poslanci ANO, odborníci na střet zájmů, toto za střet zájmů považují.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

To, že premiér a jeho poslanci žijí v paralelní realitě, víme už déle, naštěstí se ukázalo, že bojovat se vyplatí. Ústavní soud tento týden i díky našemu podnětu zrušil zdanění náhrad církevních restitucí. Připomeňme si, o co šlo. Komunisté vzali církvím majetek. Po listopadu 89 se část, a to podotýkám, část majetku církvím vrátila. S tím se komunisté samozřejmě nedokáží smířit, tak se rozhodli, že jim to alespoň pořádně zadní. Představte si, že vám někdo ukradne auto za 500 tisíc, po mnoha letech za to dostanete odškodné 100 tisíc. Když už s nimi počítáte, tak se najednou objeví Andrej Babiš a tyto peníze vám zdaní s tím, že je to přece příjem. Zdá se vám to absurdní? Ano, je, navíc je to nemorální a navíc je to rozhodnutí, které porušuje demokratické principy právního státu. Naštěstí jsou tu ještě instituce, které premiér ovládnout nestihl, Ústavní soud rozhodl v souladu se zdravým rozumem a tuto bitvu o základní principy a slušnost jsme vyhráli.

Paralelní realita premiéra u nás doma je jedna věc, druhá věc je, že se přenáší i do zahraničí. Před pár týdny se premiér na fotce s prezidentem Erdoganem chlubil, že celá V4 podporuje jeho "bezpečnou zónu" na severu Sýrie. Samozřejmě že o této "podpoře" nevěděl ani náš ministr zahraničí, a dokonce ani nikdo z V4. Protože jim by bylo jasné, co takový krok znamená - že "bezpečná zóna" bude "zbavena" nejen teroristů, ale taky Kurdů. A to se taky stalo. Že je Andrej Babiš v zahraniční politice ztracen, na to jsme si už zvykli. Bohužel je to ještě horší. Když se celá sněmovna napříč politickým spektrem shodla na jasném stanovisku k turecké agresi, měl premiér potřebu doslova semlít páté přes deváté a urazit všechny naše spojence. Přitom chybu udělal on. Jenže takový je svět Andreje Babiše. A tak vypadá bohužel i jeho zahraniční politika. Přikyvuje všem, kteří mu rozprostřou červený koberec, bez ohledu na reálné důsledky a bez pochopení, o co jde. Normální to není, ale kdo ví? Vždyť žijeme v zemi, kde náš prezident oznamuje odvetná diplomatická opatření cizí mocnosti vůči nám.

Tato nenormálnost, spolu s neschopností vlády řešit cokoliv potřebného, je důvodem, proč jsme minulý týden spustili kampaň za změnu. Ano, je jen polovina volebního období, ale je zároveň jasné, že tato vláda kromě děr do rozpočtu už neprosadí a ani neudělá nic. Naše země má na víc a my chceme, aby byla Česká republika znovu zemí, která vítězí. A nejen na hokejovém mistrovství, ale také v obchodě, inovacích, průmyslu, životní úrovni a kvalitě životního prostředí.

Budu rád, když nám s tím pomůžete.

Psali jsme: Fiala (ODS): Zřídili jsme programové týmy. Jejich úkolem je monitoring a analýza činnosti vlády Fiala (ODS): Ministryně Schillerová by měla odstoupit, aby nevznikaly pochybnosti o tom, že kryje vyšetřování moravské Cosa Nostry Fiala (ODS): Nedovolíme, aby komunisté přepisovali historii Fiala (ODS): Je to také výrazné oslabení boje s terorismem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.