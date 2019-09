Fiala (ODS): Tlak prezidenta na nejvyššího státního zástupce je nepřijatelný

Prezident Zeman svým prohlášením o možné abolici pro Andreje Babiše vytváří nepřijatelnou situaci pro nejvyššího státního zástupce. Dává mu dopředu a zcela nepokrytě najevo, že ať již udělá v případě Čapího hnízda cokoli, je to jedno. Je to v rozporu se všemi dosavadními prohlášeními prezidenta Zemana o tom, jak bude využívat tuto prezidentskou pravomoc. A je to další tvrdý úder v důvěru v právní stát a rovnost občanů před zákonem.

Po předsedovi vlády Babišovi se teď i prezident Zeman nanejvýš necitlivým způsobem vysmívá úloze a pozici státního zastupitelství. Místo zdrženlivosti v nanejvýš citlivé situaci nadále jitří emoce. A dává najevo, že jsou tu dvě kategorie politiků, dvě kategorie občanů, pro které platí jiná pravidla a jiné normy.

Ctím výsledky voleb ve vztahu k prezidentovi i ve vztahu k Poslanecké sněmovně. Síla opozice je limitována počtem jejích mandátů. Přesto nechci, abychom mlčením přecházeli to, co by ještě včera bylo nepřijatelné. A aby se to zítra už zdálo celkem normální a běžné.

Vzhledem k nepřijatelnému tlaku prezidenta Zemana na rozhodnutí nejvyššího státního zástupce ve věci Čapího hnízda – a důsledkům pro důvěru v právní stát a rovnost před zákonem – jsem proto navrhl předsedům opozičních stran (Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN) abychom se v úterý před jednáním PS setkali a zformulovali náš společný postoj jako jasnou pozici politické alternativy.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



