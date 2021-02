Fiala (SPD): Celá strategie řízení epidemie byla k ničemu, jediné, co zbylo, jsou plošné zákazy

reklama

Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, hnutí SPD je jedinou politickou stranou nebo hnutím v Poslanecké sněmovně, která se nedohodla s vládní koalicí a zbytkem opozice na tomto pandemickém zákoně.

Anketa Jste pro otevření obchodů? Ano 63% Ne 37% hlasovalo: 2557 lidí

Abych to správně vysvětlil, dovolte mi ještě něco říct k nouzovému stavu, což samozřejmě velmi souvisí. Hnutí SPD z těch šesti pokusů podpořilo nouzový stav pouze v prvním případě, jinak jsme vždy hlasovali proti. Hlasovali jsme proti, protože podle našeho názoru vláda epidemii neřídí. Začala SEMAFORem, potom to byl PES, dále to bylo trasování, dále to byla vakcinační strategie a podobně. Vakcíny dodnes nemáme.

To znamená, podle našeho názoru, celá tato strategie řízení epidemie byla k ničemu a to jediné, co z toho zbylo, jsou plošné zákazy. Plošné zákazy, plošná opatření, která likvidují českou ekonomiku, která likvidují lidi, jejich příjmy, ekonomické příjmy těch lidí. Jsme přesvědčeni o tom, že sociálně ekonomické dopady na celou společnost můžou být v budoucnu ještě větší než ty zdravotní.

Z toho důvodu jsme chtěli zrušit nouzový stav, abychom vládě nedávali bianko šek, aby se vláda zamyslela a změnila strategii boje s epidemií. My rozhodně nechceme žádný chaos ani anarchii, ale vláda to neudělala. Vláda znovu - to jediné, co chce, tak je nouzový stav a nebo něco podobného. A v podstatě pandemický zákon, o kterém dnes budeme mluvit, je překlopený nouzový stav. Je to ještě lepší než nouzový stav pro vládu, protože o nouzovém stavu jsme rozhodovali my tady v Poslanecké sněmovně po 30 dnech, dnes už v podstatě Sněmovna, pokud přijmete pandemický zákon, nebude rozhodovat o ničem. Bude o tom rozhodovat jeden člověk, bude o tom rozhodovat ministr, možná si to nechá posvětit vládou, ale to bude tak všechno. To znamená, tento pandemický zákon je obcházení parlamentní demokracie.

Hnutí SPD navrhlo, aby po 14 dnech se k tomu vyjadřovala Poslanecká sněmovna. Tento návrh samozřejmě nebyl do pandemického zákona zapracován, a my jsme nechtěli ani po 30 dnech, protože 30 dnů je přece nouzový stav. Takže toto, pandemický zákon je věc, která vládě, ministrovi, možná opozici, hejtmanům a všem ostatním vyhovuje daleko víc než nouzový stav. To byl první bod, který jsme chtěli, aby byl zapracován, kontrola, hlasování ve Sněmovně po 14 dnech, bylo-li by to po 30, byl by to překlopený nouzový stav.

Ing. Radim Fiala SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Dále jsme chtěli, abychom v pandemickém zákoně byly kompenzace, nikoli náhrada škody. Náhrada škody se uplatňuje až ex post, ale my jsme chtěli, pokud vláda vyhlásí opatření podle pandemického zákona, aby okamžitě, v tu chvíli byly vyhlášeny kompenzace pro lidi, kteří prostě na základě vyhlášení těch plošných opatření, která vláda bude dělat, nebo pan ministr, kteří přišli o možnost podnikat, kteří přišli o svoje příjmy, možná dneska už i o svoje firmy. To také nebylo zapracováno. Nakonec se koalice se zbytkem opozice dohodla na jakési náhradě škody, s kterou my nemůžeme souhlasit.

A za třetí, náš požadavek byl, aby přímo v tom zákoně bylo napsáno zdůvodnění. Zdůvodnění, proč vláda dělá která opatření. Mě by zajímalo například zdůvodnění, proč vláda dnes dělá plošná opatření, když evidentně nefungují, když se zvyšují počty nakažených. Tak to je ta správná strategie boje s pandemií? Takže budeme ještě přiškrcovat, zesilovat ta plošná opatření, až tady nezůstane vůbec nic.

Takže na závěr. Dámy a pánové, pro hnutí SPD je - pandemický zákon a pandemická pohotovost se rovná nouzový stav a z hlediska parlamentní demokracie je to ještě horší, protože se k tomu už ani nebudete moci vyjádřit.

Poslední věta, kterou tady řeknu, je, že hnutí SPD pandemický zákon rozhodně nepodpoří. (Potlesk v části sálu.)

Psali jsme: Fiala (SPD): Máme rádi zvířata. A co vy? Fiala (SPD): Nenávistnou islámskou ideologii vyznává čím dál více obyvatel Evropy Fiala (SPD): Podporovat pracující je lepší, než plošně rozdávat sociální dávky Fiala (SPD): Za hnutí říkám, že jsme se nestali součástí žádných dohod

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.