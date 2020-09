Fiala (SPD): Další omezení ekonomiky už prostě reálně možné není

reklama

Dobrý den, vážené kolegyně, kolegové. Děkuji za slovo.

Myslím, že je mou povinností se vyjádřit k dnešní plánované mimořádné schůzi a k bodům, které se na ní budou, nebo měly by se probírat, a říct, jaké bude stanovisko hnutí Svoboda a přímá demokracie.

Začnu prodloužením doby prominutí placení pojistného na sociální zabezpečení zaměstnanců do konce letošního roku. To jsme již opakovaně prostřednictvím Lucie Šafránkové, místopředsedkyně výboru pro sociální politiku, jménem SPD navrhovali už letos na jaře. Vládní poslanci to tehdy zamítli. Totéž platí i o našem návrhu na prodloužení odpuštění placení záloh na pojistné na důchodové pojištění u živnostníků do 31. prosince 2020. I toto jsme zde již navrhovali a vláda nám to také zamítla, protože nechce skutečně podpořit živnostníky, jinak se totiž tomu zamítnutí rozumět nedá. A dnes zde máme na programu další, obdobný návrh, kde navíc ani nejde o úplné odpuštění povinnosti platit za tuto dobu sociální pojištění. Jedná se jen o jeho snížení na úroveň minimálních záloh, a ani toto není dle svého stanoviska vláda ochotna akceptovat. Takže my se v SPD ptáme - jak chcete pomáhat těmto lidem, těm živnostníkům a drobným podnikatelům, kteří tu pomoc skutečně potřebují?

Hnutí SPD se dlouhodobě snaží zlepšit situaci našich zdravotně hendikepovaných občanů, proto samozřejmě podpoříme odstranění byrokratických procedur při žádostech o prodloužení platnosti průkazů zdravotně postižených osob, ale tito lidé potřebují systémovou pomoc. Proto zase SPD prostřednictvím naší místopředsedkyně výboru pro sociální politiku Lucie Šafránkové nedávno navrhla výrazné zvýšení takzvaných příspěvků na péči pro osoby, které jsou ze zdravotních důvodů závislé na pomoci jiných osob. Tyto příspěvky jsou velmi nízké a neumožňují jim důstojný život a my žádáme vládnoucí koalici, aby se prosím zamyslela i nad tímto problémem těchto lidí a umožnila jim důstojný život. A samozřejmě podpoříme i pomoc zaměstnancům na dohody o provedení práce ve formě zvýšení hranice příjmů, do které nebude existovat povinnost platit pojistné odvody. V době nouzového stavu se hnutí SPD svými návrhy a politickým tlakem zasloužilo o prosazení zvláštní finanční pomoci těmto občanům. Zejména se to týká rodičů samoživitelů. Ovšem dosud vláda odmítá přiznat jakoukoli finanční kompenzaci živnostníkům zaměstnaným na částečné úvazky v pracovním poměru, a proto jsme v srpnu za hnutí SPD podali návrh zákona, který by jim takovou finanční pomoc poskytl.

Takže to bylo k některým sociálním otázkám, které by se dnes na mimořádné schůzi měly probírat a které by podle našeho názoru ještě v té pomoci občanům v této koronavirové době významně zlepšily život.

Co se týče situace, která je dnes v České republice a týká se koronaviru, tak samozřejmě musím znovu zopakovat, že hnutí SPD navrhovalo změnu zákona o veřejném zdraví lidu, kde by se zjednodušily legislativní podmínky pro určování například lokálních ohnisek a podmínky života lidí v těch lokálních ohniscích nejenom pro ministra, kde by se umožnila kontrola Poslanecké sněmovny, kontrola rozhodnutí ministra zdravotnictví, kde by se umožnila kontrola vlády, kontrola Poslanecké sněmovny, ohraničila by se doba, na jak dlouho by se tyto podmínky v těch lokálních ohniscích mohly udělat. Podle nás je to ideální zákon už z dikce jeho názvu - zákon o veřejném zdraví lidu. Který jiný zákon byste v této době chtěli použít na to, aby se upravily podmínky v lokálních ohniscích? A vláda to odmítla. Vláda nám přece řekla, že připravuje nový krizový ústavní zákon, kde se bude měnit mnoho podmínek. To znamená, my jsme prolenošili a prošustrovali tu dobu, kterou jsme měli od toho jara, kdy jsme se mohli připravit na tuto situaci, která je dnes a která podle významně rostoucího počtu nakažených pravděpodobně nastane, a nemáme v ruce nic. Nemáme v ruce nic!

A to, co jsme si dovolili, nebo to, co si dovolila Česká republika, omezení průmyslu, omezení ekonomiky na jaře letošního roku, to už prostě reálně možné není.

To znamená, já se vlády ptám: jak jste připraveni na to, co může nastat příští týden, za čtrnáct dnů, za měsíc? Řekněte nám to. Protože i nás se občané ptají. My na to recept máme, a vy jste ho odmítli. Tak nám řekněte, jaký recept na to máte vy.

Děkuji za pozornost.

