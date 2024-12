Fiala (SPD): Jdu se hrdě přihlásit k tomu, že jsme v příkrém rozporu s Piráty ve věci marihuany

Děkuji za slovo. Já se sem jdu hrdě přihlásit k tomu, že jsme tady v příkrém rozporu s Piráty ve věci konopí, ve věci marihuany. A já mám pocit, že to je taková nesmiřitelná věc, kdy hnutí SPD s Piráty nikdy v této věci nebude souhlasit. My jsme proti jakémukoliv pokusu salámové metody o legalizaci drog, protože marihuana podle mého názoru otvírá bránu do světa drog hlavně mladým lidem.

A já vám řeknu jeden příklad od mého kamaráda, který dlouho let - a koneckonců pan ministr ho zná - byl ředitelem Gymnázia Jiřího Wolkera a ten říká: Divili byste se, na gymnázium nám přicházejí mladé talentované děti, mají samé jedničky a potom, co začnou kouřit marihuanu, tak mají problém odmaturovat. A to je pohled praktika, člověka, který to vidí na vlastní oči, a to, jak to s těmi mladými lidmi dopadá potom, když odejdou z gymnázia, to samozřejmě už nevíme, ale myslím, že to nebude nic pěkného.

Takže my jako konzervativní hnutí, my jako konzervativní hnutí nikdy tady s tou legalizací konopí, ani marihuany, ani jiných měkkých drog nemůžeme a nebudeme souhlasit. A já tady musím říct, že je to naše jediná výtka vůči tomu trestnímu zákoníku. Moc rádi s panem ministrem spolupracujeme, ten zákoník jde správnou cestou a my rádi budeme participovat na dalších věcech, které se trestního zákoníku budou týkat, pane ministře.

Ing. Radim Fiala SPD



